¿Qué pasa en Mallorca si no me quiero vacunar con AstraZeneca?

Muchos ciudadanos han expresado estos meses sus dudas con respecto al proceso de vacunación. A pesar de las evidencias médicas y científicas y de que la gran mayoría quiere vacunarse para luchar contra la pandemia, hay un mínimo porcentaje de la población que se niega a la inoculación.

La gran pregunta ahora es... ¿qué sucede si ahora no me quiero vacunar con AstraZeneca o con cualquier otra? La estrategia nacional es clara al respecto: la vacunación en España no es obligatoria y las vacunas no se eligen. Todo el mundo tiene, eso sí, derecho a cambiar de opinión si en un principio se ha negado a vacunarse.

La directora de Enfermería del Área de Salud, Noelia Azqueta, explicaba ayer en el Recinto Ferial de Ibiza en el regreso de la vacunación masiva con AstraZeneca: "Hay gente que se lo está pensando, pero menos de la que creíamos". Indicó también que quienes rechazan vacunarse, en el caso de que se arrepientan "pasan al final de la lista".

Albert Ríos, coordinador de este proceso en el polideportivo Germans Escales, afirmó ayer que el regreso a la vacunación masiva se realizó con escasas negativas a hacerlo de las personas citadas al conocer que serían inmunizadas con la vacuna anglosueca. «Las pocas negativas han sido testimoniales», subrayó.