El Parlament deja en un ‘copia y pega’ el recurso contra Sánchez por el REB

El recurso que debe llevar a Pedro Sánchez al Constitucional por el incumplimiento del Régimen Especial (REB) queda en poco más que un ‘copia y pega’ de la iniciativa presentada por PP, Ciudadanos, Més y El Pi en el Parlament. Mientras se agota el tiempo para presentarlo, los impulsores de la iniciativa denuncian que los letrados de la cámara se han limitado a replicar y ordenar los argumentos políticos de los partidos, pero sin armar ni técnica ni jurídicamente el texto con el que Balears debía dar un golpe en la mesa y decir basta en el Constitucional.

El reloj corre en contra y el recurso sigue siendo a día de hoy el mismo esqueleto que sacaron adelante el bloque de 30 diputados que forman PP, Ciudadanos, Més, Més per Menorca y El Pi. Una retahíla de los antecedentes de incumplimientos del Gobierno con Balears, la historia política de los vaivenes para compensar la insularidad y la denuncia de que por omisión los últimos presupuestos de Sánchez no cumplen con el REB, y por extensión tampoco con el Estatut de las islas ni con el artículo 138 de la Constitución.

El borrador del recurso enviado al Consultiu indigna a sus impulsores, especialmente El Pi y Més per Menorca. «Nosotros dimos los argumentos básicos, pero entendemos que se tiene que complementar y profundizar con la doctrina y la jurisprudencia existente», alertaba ayer el autor intelectual del recurso, el diputado de El Pi, el regionalista Josep Melià. «El 95 por ciento del borrador del recurso son los argumentos que presentamos nosotros, pero se tienen que desplegar. No es el trabajo de los diputados, que algunos somos abogados, pero no todos, buscar la jurisprudencia», denunció ayer ante los medios.

«El borrador del recurso no hace más que reproducir nuestros argumentos políticos, pero hace falta desarrollar los argumentos jurídicos y la jurisprudencia», avisó también el menorquín Josep Castell, de Més per Menorca. «Falta trabajo por hacer, hay que convencer al tribunal y con el recurso tal y como está ahora iríamos en inferoridad de condiciones contra el Gobierno», alertó.

Por ello, tanto El Pi, Més, como Més per Menorca reclamaron poner el recurso en manos de juristas externos especialistas en recursos al Constitucional. Una propuesta rechazada en la mesa del Parlament por el presidente de la cámara, el socialista Vicenç Thomàs, y la vicepresidenta, la podemita Gloria Santiago. El bloque de los 30 -PP, Cs, Més y El Pi- volvieron a coincidir sin embargo en la necesidad, al menos, de un asesoramiento externo para armar el recurso. La propuesta quedó ayer en el aire y ya no hay tiempo. El Parlament debe presentar el recurso máximo el día 1.

«Nos sorprende que los propios grupos que lo impulsaron tengan ahora dudas sobre los fundamentos jurídicos. El problema es que los grupos impulsores empezaron la casa por el tejado. Esta petición debería haberse hecho hace cuatro meses, no ahora. Cada uno debe asumir su propia responsabilidad», trató de girar en contra de sus impulsores el recurso Pilar Costa desde el PSOE.

El recurso sigue ahora a la espera del dictamen del Consell Consultiu, que quedó ayer dividido ante la propuesta de dictamen del que fue ponente el propio presidente del órgano, el socialista Antonio Diéguez. Después de tres horas de reunión los juristas constataron sus discrepancias y ante la falta de acuerdo frente al dictamen, se emplazaron a seguir hoy en busca de un texto acordado.

El dictamen del Consultiu es un mero trámite, que ni tan solo es vinculante, pero los partidos confían en que pueda aportar más argumentos jurídicos y jurisprudencia al borrador del recurso presentado por el Parlament.

Moción por el REB en el Senado

Mientras llega o no la presión a través de los tribunales, el senador de Més, Vicenç Vidal, defenderá hoy en la comisión de Hacienda del Senado una moción para reclamar al Gobierno el cumplimiento de la parte aprobada del REB, reunir la comisión bilateral antes de junio para incluirla en los presupuestos de 2022, tramitar de forma urgente la parte fiscal del REB para que entren en vigor en 2022 y que se recoja la insularidad en las ayudas agrarias. Cabe recordar que en una respuesta escrita al senador Vidal, el Gobierno aseguraba no tener previsto convocar la comisión bilateral y evitaba comprometerse a cumplir tampoco el REB en 2022.