Denuncian que el doble control sanitario de coronavirus en el aeropuerto de Palma no existe

Xisco Kamal se dedica profesionalmente a la fotografía y los eventos. El pasado 22 de marzo regresó a Palma procedente de Cabo Verde después de un viaje de trabajo de once días. Al llegar al aeropuerto de Palma, tras haber pasado por los filtros aeroportuarios de Isla de Sal y Praia, en Cabo Verde; por el de Lisboa, en Portugal, y por el de Madrid, aterrizó en Son Sant Joan sin que el personal de Sanidad Exterior comprobara su PCR, ni tampoco la prueba diagnóstica de otros compañeros de vuelo. Sorprendido e indignado por las carencias en los controles sanitarios del aeropuerto de Palma, lo denunció en su cuenta de Facebook.

"¿Qué puedo hacer?, ¿dónde y cómo puedo elevar una queja formal?", expresa. "En los últimos diez días he tenido que coger ocho aviones, cuatro para llegar a Cabo Verde y cuatro para llegar a nuestra isla", relata. "Me he quedado sorprendido del nivel de control de las PCR en todos los aeropuertos. Incluso en Isla de Sal, donde nos han pedido la prueba y revisado un total de tres veces, con gel hidroalcohólico por todas las instalaciones con obligación de ponértelo en cada punto", relata.

"Mi sorpresa se ha producido al llegar a España, en Madrid, donde el control ya ha sido flojo, pero lo de Mallorca ha sido de vergüenza", afirma. "Sales del avión y la gente enseñando un código QR que cualquiera se se puede inventar. De la marabunta que llegaba al filtro, nadie pasaba el código por el lector y la gente se escabullía", denuncia. "Ha sido el control con más gente y menos efectivo, por no decir nulo, por el que he pasado", asegura. "Me han preguntado de dónde venía. Y he respondido que de Cabo Verde. ¿ Ha rellenado usted el formulario en Madrid?, me han preguntado. He contestado que sí y no han revisado mi PCR ni tampoco la de otros pasajeros", denuncia.

La Delegación del Gobierno en Baleares anunció el pasado 17 de marzo que Sanidad Exterior iba a reforzar los controles de la covid-19 que se efectúan desde el inicio de la pandemia a los viajeros llegados a Baleares desde el extranjero.

Explicó que el refuerzo significaba que a partir del 18 de marzo se realizaría la doble verificación a todo el pasaje de los vuelos procedentes de otros países categorizados de riesgo que aterricen en alguno de los tres aeropuertos de las islas. La doble verificación de los controles sobre la covid implica que se comprueba por partida doble que efectivamente el pasajero viaja con una PCR o TMA negativa. Esto se lleva a cabo, por un lado, a través del código QR --que ya se revisa a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto--, y por el otro, extendiendo a la totalidad del pasaje la obligación de mostrar el documento acreditativo del resultado de la prueba diagnóstica.

Ninguno de los dos pasos se cumple todavía en el aeropuerto de Palma según el testimonio de Xisco Kamal, que regresó a la isla el día 22. "Al salir del avión nos distribuyeron en filas, pero a partir de ese momento los pasajeros ya hicieron lo que quisieron. Tanto es así que al llegar al control ya estábamos mezclados con pasajeros de otros vuelos. En el control sanitario había cuadro puestos, pero no un sistema lo suficientemente amplio para filtrar a todos, como en otros aeropuertos, en los que dedican casi medio minuto a cada pasajero para comprobar una a una las pruebas diagnósticas", manifiesta. "En Palma más bien parecía un embudo y sin cribado de PCR".