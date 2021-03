Armengol a Company: «Los franceses también pueden ir a Madrid y usted no puede»

Que estén llegando turistas alemanes a Mallorca mientras no pueden venir viajeros del resto de España protagonizó ayer el cara a cara entre la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el líder de la oposición, Biel Company, en el pleno del Parlament. Mientras el popular reprochó la falta de coherencia y lógica de que se pueda entrar a la isla desde Alemania, mientras los residentes no pueden reunirse con sus familias, la presidenta se escudó en que no depende de ella y que en el resto de comunidades pasa lo mismo: «Los franceses también pueden ir a Madrid y usted no puede ir», aludió a la comunidad presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso para contestar a Biel Company.

«Mientras la vacunación va a paso de tortuga, asistimos a una especie de ceremonia de la confusión de cara a Semana Santa. En tres semanas, usted ha pasado de decir que se tenía que sacrificar la Semana Santa, a invitar a venir a los turistas alemanes en la feria turística ITB y a dar marcha atrás hace unos días y preferir que no vengan. «Eso por no hablar, de que los alemanes se podrán reunir en familia en Semana Santa en Mallorca, mientras que los residentes lo tenemos prohibido. ¿Le parece lógico?, ¿o los residentes tendremos que ir a un hotel para estar con la familia?, ¿o tendremos que buscar la sala de plenos de un ayuntamiento para hacer la comida de Pascua?» ironizó el popular en relación a la reciente polémica de Armengol en Eivissa.

«No haga demagogia, no depende del Govern, sino del Gobierno», le respondió la presidenta Armengol, que negó haber invitado a los alemanes, para lo que luego colgó en sus redes sociales su intervención en la ITB para respaldar su versión, y que contrapuso el caso de franceses Madrid.

Y mientras Armengol contraponía la llegada de alemanes a Mallorca con la de franceses a Madrid, en el marco de la campaña electoral madrileña, la candidata de Más Madrid, Mónica García, criticaba esa llegada de franceses a la capital para hacer turismo de borrachera, denunciando que «Madrid no puede ser Magaluf».

Las ayudas podrán superar los 200.000€

La presidenta del Govern, Francina Armengol, anunció ayer que Balears aprovechará el margen que le da el Gobierno para modificar el decreto para el reparto de las ayudas de mil millones de euros que llegarán para empresas de la isla para elevar el máximo por encima de los 200.000 euros. No obstante, la presidenta garantizó que primero se abonará la ayuda de 3.000 a los autónomos y que se priorizará a las pequeñas empresas, para que las grandes no copen el reparto de las ayudas directas. Armengol respondió a ello al diputado de Més per Menorca Josep Castells, que trasladó su preocupación porque las ayudas lleguen a las pequeñas y medianas empresas, la mayoría del tejido productivo, y reclamó que se garantice un 70 por ciento para este sector, «el más vulnerable». La presidenta, por su parte, adelantó que se está reforzando la conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo para afrontar la gestión de las ayudas y se buscará colaboración externa.