El Servei de Salut instó ayer a los familiares de las personas mayores de 90 años que aún no hayan sido vacunadas a que llamen al teléfono infovacuna covid (971 21 19 99) para concertar lo más rápidamente posible una cita de inmunización para sus mayores.

A raíz de la publicación de la información de que en el centro de salud de Casa del Mar de Palma no dispondrían de suficientes dosis para vacunar con celeridad a toda su población mayor de 90 (en el propio centro señalaron que reciben en torno a 50 y 75 dosis semanales para inmunizar a sus cerca de 500 personas que habrían superado esa edad), el IB-Salut matizó que todas las personas mayores de 90 que aún no han sido vacunadas es porque los administrativos encargados de citarlas no disponen de los números correctos para hacerlo.

Pero lo cierto es que este diario tiene constancia de que hay personas mayores de esa edad que aún no han sido inmunizadas y el Servei de Salut no pudo precisar qué número de nonagenarios no habría podido localizar.

También rechazó IB-Salut que la Casa del Mar tenga asignadas 500 tarjetas de personas mayores de 90 (ver recuadro al lado de estas líneas) y que recibiera entre 50 y 75 dosis semanales.

El número de mayores de 90 que atendería ese centro serían 242 mientras que las vacunas llegadas esta semana, con las que aseguraron que ya vacunan a personas de 86 y 87 años, fueron 418, diferenciaron.