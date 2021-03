La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha anunciado que la administración de la vacuna anticovid de AstraZeneca, suspendida desde este lunes, se retomará el próximo miércoles, 24 de marzo.

Tras participar en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Gómez ha explicado que el Ministerio de Sanidad desbloqueará la vacunación con AstraZeneca siguiendo la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que la considera segura.

El organismo evaluador de la UE ha determinado que esta vacuna no tiene relación con los casos de tromboembolismo detectados tras la inoculación del fármaco.

"La Agencia Europea ha informado de que el balance beneficio riesgo es favorable a la vacunación", ha recalcado Gómez en declaraciones difundidas por su departamento.

La consellera ha apuntado, no obstante, que los trombos no previstos como riesgo por el fabricante se incluirán en la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca porque "no se puede descartar" la relación causal entre el fármaco y esos episodios que indujeron a varios Gobiernos europeos a paralizar la administración de la vacuna.

Gómez ha señalado que los diferentes organismos que intervienen en el proceso se reunirán en los próximos días para preparar un nuevo encuentro del Consejo Interterritorial de Salud que tendrá lugar el lunes y en el que se aprobará reiniciar la administración de AstraZeneca.

"Se prevé que el martes se pueda comenzar de nuevo la citación de esta vacuna para comenzar a vacunar el miércoles de la próxima semana", ha adelantado.