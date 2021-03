El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Toni Costa, tras la Junta de Portavoces del Parlament celebrada ayer, calificó de «surrealista» la actitud de Sánchez respecto al Régimen Especial de Balears (REB). «El martes, ante una pregunta en el Senado, se evidenció que el presidente del Gobierno de España no sabe ni de qué le hablan, no sabe cuándo se reunirá la comisión, ni si se dotará ni un euro del fondo de insularidad en los presupuestos de 2022».

El diputado popular consideró que «el hecho de que Sánchez mantenga la parte fiscal del REB en un cajón, a pesar del compromiso que adquirió con esta tierra en febrero de 2019, denota una vez más que no tiene palabra con Balears». Costa recordó también que el grupo popular entró en el Senado, el pasado mes de octubre, la inclusión de la parte fiscal del REB para su tramitación parlamentaria «y esperamos que cuente con el respaldo del grupo socialista».

El portavoz adjunto del PP señaló también que «resulta esencial que se apruebe el régimen especial y que se dote el factor de insularidad para Balears en los presupuestos de 2022». En este sentido, Costa añadió que «lo necesitamos más que nunca como medida de reactivación económica».

Tal y como adelantó ayer este periódico, el Gobierno de Pedro Sánchez, en contestación a preguntas del senador autonómico Vicenç Vidal, señaló que no sabía si el factor de insularidad del REB se incluiría en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El argumento fue que «todavía no se ha consensuado la metodología» y por este motivo no se incluyó el factor de insularidad en los presupuestos de 2021 y desconocen si se incluirá en los de 2022. Esta respuesta levantó polémica, ya que viene después del recurso de inconstitucionalidad acordado en el Parlament por este tema.