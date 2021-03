Las patronales ya piden otra congelación salarial durante 2021

Ya es oficial. Las patronales de Baleares han comenzado a solicitar a los sindicatos que acepten una congelación salarial durante este año y que las subidas que estaban previstas para 2021 se aplacen hasta 2022 por la crisis de la covid. La primera organización empresarial que ha puesto sobre la mesa esta petición ante CCOO y UGT ha sido la federación isleña de transportistas (FEBT) para los 3.000 asalariados del sector del discrecional, aunque desde la patronal de comercio Afedeco se ha planteado también abrir una negociación en relación a este tema, y desde la federación hotelera de Mallorca se ha reclamado una reunión con las citadas organizaciones sindicales, y aunque no se ha especificado el tema, desde estas últimas se da como seguro que es para abordar esta cuestión.

Se trata de una negociación que se va a tener que desarrollar con notable velocidad, ya que las subidas acordadas en los respectivos convenios colectivos deben de entrar en vigor el mes que viene. Concretamente, se debería elevar el salario en la hotelería, restauración y ocio nocturno un 3,5%, en el comercio un 3%, y en el transporte discrecional también un 3%. La posible congelación en estos tres sectores (muy relacionados con la actividad turística) afectaría a unos 200.000 trabajadores de las islas, aunque se está a la espera de que a esta solicitud puedan sumarse otras organizaciones empresariales.

Inicialmente, la petición de los transportistas es la que tiene más visos de prosperar, dado que no hubo congelación salarial durante 2020 en esta actividad. Ayer se presentó la propuesta a los dos sindicatos con mayor representación en este sector, aunque su debate se ha aplazado una semana ante la exigencia de UGT de que, en el caso de que se aplace la subida salarial, sea con una garantía de empleo por parte de las empresas del ramo. Hay que recordar que en el transporte discrecional no existe ninguna obligación de llamamiento a los fijos discontinuos. Lo que se exige desde ese sindicato es que, si no hay actividad, estas plantillas puedan entrar en los ERTE durante el periodo estival, y que esta solicitud salga de la Mesa del Diálogo Social, de la que forman parte los agentes sociales y el Govern balear.

Esa petición se ha planteado coincidiendo con la constitución de la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo para el transporte regular.

Más difícil parece la aceptación por la parte sindical de que se congelen los salarios en la hostelería, la restauración y el comercio durante este año, dado que ésta ya se aplicó durante 2020. Los dos convenios que agrupan a estas actividades son los más importantes de Baleares.

Aplazamientos salariales

En concreto, el convenio de hostelería (que incluye a hoteleros, restauración y ocio nocturno) contemplaba para 2020 un alza en las retribuciones del 3,5%, tras los incrementos del 5% que se aplicaron tanto en 2018 como en 2019. El acuerdo que se alcanzó el pasado año supuso congelar los sueldos, dejando ese aumento para este ejercicio. Lo mismo sucedió con comercio, al aplazar la subida del 3% fijada para 2020 hasta este año.

Pendiente de confirmar por parte de los hoteleros si piden finalmente un año más de prórroga (los sindicatos lo consideran seguro), desde el comercio ya se ha planteado esa posibilidad de trasladar a 2022 ese incremento del 3%, o al menos una parte del mismo.

A la espera de que se pongan en marcha los contactos sobre el comercio (se da como seguro que será esta semana), desde la parte empresarial se plantea incluso la posibilidad de que este año se aplique una mejora salarial mucho más limitada que la acordada, sumando el resto a la que ya está prevista para el próximo ejercicio, especialmente en las ramas más afectadas por la caída del consumo, como el textil.

LAS CLAVES

Hotelería y restauración. Subida a aplazar: 3,5%

Los hoteleros han planteado una reunión a los sindicatos, aunque sin especificar el tema, pero éstos están convencidos de que es para abordar el alza salarial. Ya se aplazó la de 2020.





Transporte discrecional. Subida a aplazar: 3%

Es el primer sector que ha pedido oficialmente a los sindicatos aplazar la subida salarial del 3% prevista para este año a 2022. Tiene la ventaja de que no congeló sueldos en 2020.





Comercio. Subida a aplazar: 3%

La patronal ya ha solicitado un encuentro con UGT para renegociar el aumento salarial previsto para el mes de abril. Ya se aplazó el incremento que estaba previsto para 2020.