Los restaurantes y bares reabren los interiores: "Con un 30% no nos llega ni para cubrir los gastos"

La restauración en Mallorca ha dado un paso más hacia la normalidad este lunes con la reapertura del 30% de los espacios interiores, ajustándose al mismo horario (hasta las 17:00) que los locales con terraza. Dos meses después, los restaurantes que no disponían de espacios exteriores han podido reabrir sus puertas, como es el caso de la hamburguesería Brox, ubicada en Palma. "Tenemos la opción de volver con aforos pequeños. Veremos qué pasa porque con estos horarios será difícil, pero por lo menos con este servicio podremos rescatar del ERTE al 30% de la plantilla" ha explicado Tom Bestard, uno de sus propietarios. Una reapertura positiva desde el punto de vista de Claudia Juan, clienta que se encontraba en el interior de esta hamburguesería: "Se necesita volver a tener un poco de vida. Si la gente respeta las distancias y medidas de seguridad será una buena decisión".

Sin embargo, la mayoría de restauradores han considerado insuficiente el límite del aforo marcado por las instituciones, ya que no existe una garantía de que con este porcentaje los espacios cerrados sean más seguros: "Si estuviéramos seguros de que es una medida que será eficaz lo compartiría, pero no lo tengo tan claro. Habría que valorar más en función de las características de los locales y no crear un porcentaje igual para todos" ha asegurado Enrique Le-Senne, socio propietario de la pizzería Il Forno Città. Asimismo, el propio Tom Bestard también reconoce que con el 30% no basta: "Es totalmente insuficiente, no te llega ni para cubrir los gastos. Al final abres porque hay que seguir luchando".

Horarios

Otra de las principales críticas por parte de los propietarios es el cierre de la hostelería a las cinco de la tarde, hecho que no les permite ofrecer dos servicios, el de la mañana y el de la noche. "Con el horario vamos muy justos, sobre todo el viernes y el sábado nos cuesta echar a la gente" ha expresado la administradora del Bar Cristal.

"¿Si el 30% de un mediodía es viable, porque no lo es también por la noche? Hablan del tardeo, pero podríamos cerrar después de dar el primer servicio y por la noche volver abrir"

Ante una situación tan delicada para la restauración, los propietarios exigen la llegada de más ayudas por parte del Govern: "Las ayudas son insuficientes, 1.500 euros para un restaurante se te va en el alquiler y el pago de la electricidad" ha afirmado el propietario de la pizzería Il Forno Città. Unas prestaciones que, según Patricia Fernández del Bar Cristal, no están llegando: "Ayudas casi no ha llegado ninguna, pero habrá que seguir trabajando con lo que nos dejen".