En las redes sociales se ha originado una fuerte polémica a raíz de las noticias que llegan desde Alemania, donde en pocas horas todos los vuelos hacia Mallorca por Semana Santa se han llenado. Numerosos mallorquines se preguntan el por qué podrán aterrizar miles de alemanes y los residentes en la isla tendrán restringidas la elaboración de las tradicionales 'panades' en familia. Incluso la periodista Mercè Pinya creó dos curiosos hastags: #StopPanades y #WilkommenGuiris.

Uno de los más activos defendiendo la “incongruencia” de que lleguen miles de alemanes y en cambio se restrinjan las reuniones familiares y las tradiciones en familia durante la Semana Santa es el presidente del grupo ecologista GOB, Amadeu Corbera. Ello ha obligado a intervenir a la asesora técnica del Govern para la pandemia, Marga Frontera, que ha entrado en el debate de Twitter para explicar que los alemanes tendrán las mismas restricciones que los residentes cuando lleguen a las islas.

Dit això, veig molta gent defensant que els turistes podran fer el que no podran fer els residents.

I això no és veritat.

Els visitants a les IB estan obligats a complir les normes vigents igual que els residents. — Marga Frontera (@MargaFronteraB) 15 de marzo de 2021

Corbera aseguraba en Twitter que consideraba “un escándalo” la llegada masiva de turistas y apuntaba que el Govern “está acabando con la paciencia de demasiada gente”. “Somos una colonia”, añadía Corbera. Frontera le replicó preguntando: “¿En qué parte de la normativa explica que hay excepciones a las restricciones para los turistas?”.

El presidente del GOB entraba en el debate con la asesora técnica del Govern aseverando: “Es decir: ¿una familia de 10 miembros tendrá prohibido viajar? No. ¿Cómo se controlará que los 10 miembros no se alojen en habitaciones correlativas en el mismo hotel, coman y cenen juntos cada día durante una semana? Lo que yo no podré hacer con mi sobrino ni mis primos”. Marga Frontera replicaba a Corbera con el mismo ejemplo: “Esta familia de 10 miembros que se alojaría en habitaciones correlativas (que el ejemplo podría ser bien bien de una familia residente), deberá almorzar y cena en mesas de 4 separadas de dos núcleos de convivencia, como tú, y se deberá reunir de acuerdo a la normativa local”.