La tranquilidad impera en el primer sábado del gran comercio

El primer sábado de apertura del gran comercio en la isla deja una jornada tranquila. Sin colas, sin atascos y, sobre todo, sin las tan temidas aglomeraciones. Los centros comerciales abrieron ayer con un 30 por ciento de su aforo (de lunes a viernes pueden albergar la mitad de su capacidad) pero la realidad es que lejos quedan aquellas imágenes de colas y colas de coches para acceder a los centros comerciales. Así, con toda la prudencia del mundo se puede decir que en este primer sábado de apertura del gran comercio han imperado la normalidad y la tranquilidad. Cabe recordar que los centros comerciales podrán abrir los sábados y el Jueves Santo al ser un festivo con actividad autorizada. Estas medidas se mantendrán así hasta después de Semana Santa.

Y en este proceso de desescalada también llega una noticia de lo más esperada para el sector de la restauración. Este lunes bares y restaurantes vuelven a abrir sus interiores, unos interiores que, recordemos, se cerraron a mediados de diciembre y que ahora, tras unas largas semanas con el cerrojazo decretado por el Govern para combatir la tercera ola, permitirán que sean muchos los restaurantes sin terraza de la isla que volverán a levantar la barrera.

Mallorca estrenó este sábado el Nivel 2, un nivel en el que se mantiene el cierre de la restauración a las cinco de la tarde. A partir de este lunes, 15 de marzo, las terrazas de bares y restaurantes podrán funcionar al 50% de su capacidad, eso sí, con mesas de cuatro personas cómo máximo y dos únicos núcleos de convivencia. Estas normas también se deben seguir en los interiores de los establecimientos, que no podrán superar el 30% de su aforo. Ante esta situación, el sector no duda en hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y piden que se respeten las restricciones fijadas por el Govern en lo relativo a las reuniones familiares ya que si los contagios volvieran a dispararse, el sector no podría asumir un nuevo cierre.

En este recién estrenado nivel 2 se mantiene el toque de queda de las diez de la noche a las seis de la mañana mientras que las reuniones sociales y familiares son de seis personas con dos grupos de convivencia cómo máximo. En los gimnasios el aforo es del 30% y la mascarilla es obligatoria mientras que al aire libre, sin contacto, el grupo puede ser de diez personas, incluidas las excursiones.