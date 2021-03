El presidente del PP, Biel Company, calificó este sábado de «gran noticia para Balears» las ayudas directas para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos anunciadas este viernes por parte del Gobierno. «El hecho de que Balears sea, junto a Canarias, la comunidad autónoma más beneficiada en el reparto de estas ayudas no debe considerarse como un hecho histórico ni extraordinario, sino como la justa compensación por el mayor impacto de la pandemia sobre el tejido productivo de las islas por su dependencia del turismo».

Para el presidente del PP balear, «lo extraordinario en este caso y lo que hubiera sido intolerable es que se hubiera continuado con el maltrato a las islas y Balears no fuera la comunidad más beneficiada con estas ayudas, cuando la caída de su economía ha sido tres veces superior a la media nacional». «Ahora, para que esas ayudas sean realmente efectivas y salven a empresas y autónomos, es necesario que lleguen lo antes posible a sus destinatarios, de una manera rápida, sencilla y directa, y que no se eternicen los plazos por cuestiones burocráticas», apuntó Company, quien recordó que «muchas empresas y autónomos ya no pueden esperar más».

Ayer sábado fue una jornada de reacciones. Así, el coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, valoró que «por primera vez el Gobierno español reconozca un trato diferenciado a Balears» con los 1.000 millones de euros en ayudas, decisión que consideró «un primer paso». «Ahora hace falta celeridad en tramitar las ayudas y seguir por el camino de compensar nuestra realidad insular», exigió. El coordinador de Més insistió en que Balears presenta un déficit fiscal con España «del orden del 14% del PIB anual». «Este dinero que ahora se ha anunciado es apenas una tercera parte del PIB que se va y no vuelve cada año. Por lo tanto, es una medida para paliar una situación sobrevenida, pero no hay que desviarse del verdadero debate: Necesitamos mejorar nuestro sistema de financiación y por supuesto desplegar la vertiente fiscal del REIB», reivindicó.

Celebración también en las filas socialistas, que recalcarón que estos mil millones en ayudas llegan al archipiélago «gracias a que hay un gobierno socialista en Madrid y en Balears». «Es una cantidad muy importante que ayudará a mantener todo el tejido industrial, económico, laboral y social de Balears».

Por su parte, la coordinadora autonómica de Cs y portavoz del grupo parlamentario, Patria Guasp, también calificó las ayudas de «gran noticia» para el tejido productivo de las islas tan castigado por la crisis: «El Gobierno cumple esta vez con Balears. Por fin autónomos, pymes y empresas tendrán ayudas directas a través de un ambicioso Plan de Rescate», celebró.

El portavoz del Grupo Vox-Actúa Baleares en el Parlament, Jorge Campos, aseguró que vigilará la gestión de las ayudas aprobadas por el Gobierno para empresas y autónomos de Balears. «Habrá que ver cuándo y de qué forma se reparte» el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros aprobado este viernes por el Gobierno central, que movilizará 2.000 millones de ayudas directas específicamente para Balears y Canarias. Para Campos, esta comunidad «lleva muchos anuncios ‘millonarios’ sin efectos reales».

Hacienda

Las comunidades autónomas tendrán que rendir cuentas ante el Ministerio de Hacienda durante el primer trimestre de 2022 sobre la gestión y ejecución de los 7.000 millones de ayudas directas incluidos en el real decreto ley aprobado por el Gobierno y que entró ayer en vigor, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las comunidades, que en un plazo de 40 días dispondrán de las transferencias por parte del Estado, son las que gestionarán estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de este año.