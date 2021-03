Maria Antònia Carbonero: «El negacionismo de la pandemia podría hacernos desaparecer»

En un informe que publicaron sobre el impacto de la pandemia en la mujer hablaban de «carga mental». ¿A qué se refieren?

Hicimos una encuesta a unas dos mil y pico de mujeres y se les preguntó si durante el confinamiento habían aumentado sus cargas de trabajo y cuáles en concreto. Contestaron mayoritariamente que sí habían aumentado y que eran ellas las que se encargaban principalmente de cocinar y de todo lo relacionado con la educación y el cuidado de los niños. También les preguntábamos sobre las emociones que sintieron, y predominaba el estrés por la sobrecarga de trabajo. Sobre todo madres que además hacían teletrabajo. En cuanto a mujeres más mayores, predominaba un sentimiento de tristeza.

Una de las mujeres que participó define el teletrabajo como una «trampa».

Los resultados nos dijeron que un 36% de las encuestadas hacía teletrabajo. Ya existía y se sabía que representaba una flexibilización laboral, pero llegaba a un colectivo muy reducido. Ahora se ha extendido, y lo ha hecho para quedarse. Tiene aspectos positivos, pero también negativos: se desdibuja el tiempo de trabajo del tiempo para la vida privada. Y también el derecho a la desconexión. Sobre todo en el caso de las mujeres, más habituadas al multitrabajo.

También se ha abierto un camino a la educación a distancia. ¿A dónde conduce?

Ha facilitado la accesibilidad tecnológica a más gente. Pero los niños necesitan una socialización que no sea a través de una pantalla porque cambia nuestra imagen de lo que es la realidad, como ejemplifica la película Matrix. Muchas películas de ciencia ficción que hemos visto, también sobre pandemias, se están haciendo realidad.

La pandemia ha sido una especie de laboratorio para los sociólogos porque han podido estudiar nuestro comportamiento en un momento de tantos cambios.

A veces me sabe mal decir que es apasionante porque ha sido dramático, pero desde un punto de vista sociológico ha sido apasionante. La historia nos demuestra que muchas veces los cambios son bruscos y radicales. Históricamente hubo otras pandemias que representaron cambios brutales y provocaron la muerte de millones de personas. Esto obligará a cambios que afectarán a las relaciones sociales, la actividad económica, la tecnología y el modelo de ciudad. Uno nuevo basado en espacios más abiertos y que no dé cabida a las aglomeraciones. Todo esto implica cambios, pero también oportunidades.

¿Hemos reaccionado como se esperaba de nosotros a toda esa catarata de prohibiciones?

El hecho de estar en un contexto de Estado de Bienestar ha ayudado a sobrellevar un año desastroso. Ha sido un paraguas que ha impedido que nos quedáramos totalmente a la intemperie. Pero en los momentos difíciles los humanos sacan su capacidad de resiliencia y de supervivencia. Somos capaces de sobrevivir en condiciones muy difíciles y ha salido la idea de que somos una comunidad y de que debemos ayudarnos en situaciones difíciles. Debemos ir a la sociedad pospandemia con la idea de que hay una esperanza de futuro. Y estamos obligados a ello porque si la gente no ve esperanza, existe el peligro de radicalización al buscar fórmulas mágicas propias de planteamientos dictatoriales. Vemos movimientos negacionistas y de extrema derecha que atraen a gente muy joven. Por eso debemos plantear una esperanza de futuro.

¿Los jóvenes han sido más irresponsables que los adultos?

Nos tenemos que poner en la piel de los jóvenes. Sienten la enfermedad más alejada de ellos y más necesidad de fiesta y evasión. No creo que se deba criminalizar a toda la juventud, pero hay que insistir en que deben contribuir a la inmunización colectiva con sus acciones. También ha ido por zonas. En Ibiza ha sido peor que en Menorca porque hay más tradición de fiesta y menos redes de apoyo comunitario por una mayor turistificación. Mallorca está en un término medio.

Llevamos un año de distancia social. ¿Nos costará mucho volver a acercarnos?

A medio plazo habrá miedo. Nos hemos acostumbrado a un menor contacto físico, que en nuestra cultura era muy importante. Nos tocábamos con amigos y conocidos. No cambiará de un día para otro. A lo mejor los más jóvenes se acostumbrarán a unas relaciones de contacto mucho menores y se verá en el futuro. Esto afecta a las emociones, porque cuando nos tocamos transmitimos emociones.

También hace un año que no vamos al cine, al teatro o a conciertos. ¿El ocio de la pospandemia será diferente?

Se tendrá que adaptar a formatos más reducidos y al aire libre. Aunque estemos saliendo de la pandemia gracias a las vacunas, seguramente la mascarilla se quedará un tiempo largo. No cambiaremos de un día para otro y las empresas tendrán que cambiar los formatos que permitan mantener las distancias si quieren sobrevivir.

¿Que nos hemos perdido este año sin fiestas populares?

Bastantes cosas porque son un elemento identitario muy importante. La gente quiere sentir que participa de una comunidad y las fiestas ayudan a desarrollar este sentimiento comunitario. También tendremos que articular otras formas para celebrar las fiestas populares que nos permita reforzar ese sentimiento de pertenencia a la comunidad. Por ejemplo, con ayuda mutua, y eso implica voluntariado y una red de pequeñas asociaciones.

Pese a todas las turbulencias ha sido un año de relativa paz social. ¿Le sorprende?

Un sociólogo, Boaventura de Sousa Santos, dice que le preocupa. Porque por un lado surgen planteamientos de extrema derecha y por otro lado hay una desmovilización de las reivindicaciones sociales. Los movimientos sociales también se basan en una idea colectiva, una causa común. Ahora no pueden reunirse o lo hacen on-line, y eso les ha afectado. Pero yo no lo veo tanto como una paz social sino como un adormecimiento porque se han reducido las conexiones y las posibilidades de reivindicación. También los movimientos sociales deberán buscar fórmulas para reforzar su conexión.

¿Seremos una sociedad más miedosa?

Está claro. Ulrich Beck publicó en los años ochenta el ensayo La sociedad del riesgo. Fue hace 30 años, poco después de Chernóbil y ya establecía la idea del riesgo ecológico y de los riesgos laborales, todo ese temor a lo que pasará en el futuro. Cuando explicaba el libro en clase añadíamos el riesgo terrorista, cuando todavía no había tenido lugar la guerra de Irak o la caída de las torres gemelas. Es una de las ideas fundamentales de la sociedad del riesgo, nos sitúa en una sociedad en la que existe esa percepción de riesgo, aunque no sabemos si pasará o no. Ahora estamos en ese punto y eso nos hace ser una sociedad más miedosa. Desde los años 80 se ha ido profundizando en esa sociedad del riesgo, que además es invisible. En una explosión nuclear no ves la amenaza, igual que en un pandemia el virus se transmite sin que lo veamos. Y ese miedo se instala en la persona y en la sociedad.

¿Los sociólogos tienen alguna teoría para explicar el negacionismo de la pandemia?

Por una lado hablamos de gente poco informada o que se informa a través de Facebook o de fake news. Lo que es el conocimiento científico ha quedado marginado porque las instituciones políticas y comunicativas así lo han querido. Estaba advertido que pasaría algo así desde hace años, y ya se habían dado casos relacionados con otros virus que no habían llegado a este nivel. No se ha reconocido la carrera científica y sí a los influencers. El resultado es una gran transmisión de fake news que llega a una mayoría de la población. Y la perspectiva es terrible porque nosotros, como especie humana, podemos desaparecer por el negacionismo. Si una mayoría de la población considerara que la pandemia no es cierta, podríamos desaparecer, por mucho que el conocimiento científico se esforzara en demostrar lo contrario. El principal peligro de la sociedad pospandemia es que desaparezcamos como especie por este negacionismo, y porque a los poderes económicos les interesara extender este negacionismo. No podemos hacernos una idea de cuánta gente lee Facebook. Sin saber de dónde viene esa información, ni tan solo de preocuparse por ello.

Es lo que llaman la pandemia de las fake news.

Y necesitamos contrarrestarla con actividades de divulgación científica. Resulta paradójico que haya negacionistas cuando nunca habíamos estado tan enterados de las cosas. Así que debe haber un movimiento de divulgación científica permanente, además de un movimiento de solidaridad entre las personas. Porque desaparecemos como especie si desaparecemos como seres sociales. Ahora necesitamos percibirnos como sociedad y también ilusionarnos con la idea de formar parte de una colectividad que busca una expectativa de futuro mejor.