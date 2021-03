Un año después, todo sigue aún en juego. Balears celebrará el primer aniversario del confinamiento por el coronavirus que encerró a los mallorquines durante cincuenta días en sus casas entre la luz que arroja tener los mejores datos sanitarios desde el pasado mes de julio y el pánico de una cuarta ola del virus que acabe dando la estocada. El Govern de Francina Armengol lo ha apostado todo los últimos meses a salvar la temporada turística y ahora la efectividad de las restricciones ha abierto un impasse donde conviven la desescalada y la relajación de medidas con un todavía bajo porcentaje de población vacunada. Con la mayor caída de la economía de toda España, 85.000 parados y 38.000 trabajadores en ERTE, con el personal sanitario exhausto después de tres olas y sin poder asumir más de los 735 fallecidos desde el inicio de la pandemia, Balears se la juega en los próximos meses antes del verano.

El confinamiento, con toda la dureza que supuso los cincuenta días de encierro y la renuncia de la actividad económica en las islas en el principio de la temporada turística, fue aceptado hace un año como un sacrificio necesario para evitar el colapso del sistema sanitario, salvar vidas y, también, llegar en buenas condiciones al verano. Aquello que se bautizó como sin salud, no hay economía. El cierre permitió doblegar la primera ola del virus, sin duda salvar vidas, pero no sirvió para salvar la economía de las islas. En el breve espejismo que ofreció el plan piloto, pareció durante unas semanas que también para eso había funcionado, pero no. Desde ahí vino lo más complicado: el buscado equilibrio entre salud y economía, que ha acabado siendo imposible. Al menos, en Balears.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, que logró lidiar con la pandemia durante los meses en los que el Gobierno asumió el mando único, mantuvo el control hasta que estalló la segunda ola. La primera desescalada y el plan piloto le sirvió para decir que era posible. Sin embargo, a partir de la segunda ola, el buscado equilibrio entre salud y economía pretendido por Armengol se fue complicando por momentos.

El aumento de los contagios y el precipitado final de la temporada turística en agosto volvió a poner a prueba los hospitales, dejar nuevas víctimas mortales y empezó a dibujar la dimensión de la crisis económica en las islas, con una caída de la economía del 27 por ciento, la mayor de todo el país.

El estallido de la tercera ola, la más agresiva de las tres, y el inevitable desgaste por las restricciones ya existentes, llevó a Armengol, a partir de enero, a hacer su particular all in: asumir el desgaste de sacrificar la economía con más restricciones, especialmente en la hostelería -que llegó a congregar a 4.000 personas sin autorización frente al Consolat- con el objetivo de revertir la situación sanitaria, doblar la curva y esperar que una baja incidencia del virus a la llegada del próximo verano permitiera la vuelta del turismo, la reactivación y poder vender la suya como una gestión de éxito.

Fuera de la zona de riesgo

«Si falla el próximo verano, toda Mallorca se va a tomar por el saco», pronunció el líder de los restauradores de Mallorca, Alfonso Robledo, en una clara síntesis de lo que representaría para la economía de las islas un nuevo verano sin turismo internacional.

De momento, después de más de 260 muertes de diciembre a hoy, las restricciones han funcionado y en poco más de dos meses Balears ha pasado del riesgo extremo con el que lideraba la incidencia entre las comunidades, a abandonar la zona de riesgo y bajar de los 1.000 casos activos. Alemania levantó el viernes su veto que mantenía desde octubre y TUI ya planea vuelos en marzo.

Sin embargo, los buenos datos parecen haber llegado incluso demasiado pronto, llevando a una desescalada que coincidirá con una Semana Santa en la que se teme el inicio de una cuarta ola y con un nivel de vacunación todavía demasiado bajo, con apenas una décima parte de la población vacunada que debería haber para hablar de inmunidad de grupo. Un año después del confinamiento, Balears todavía se la juega.