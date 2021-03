Un año desde el confinamiento: Cinco voces para una pandemia

Testimonios de una Mallorca en la que la covid ha dejado huella. Cumplido un año del inicio de la crisis sanitaria, hay varios sectores que han sido especialmente golpeados en Balears. Grupos tan dispares como los ancianos y los jóvenes, trabajadores de primera línea en los supermercados, transportistas y sanitarios asistenciales han tenido que sufrir los obstáculos y la incertidumbre de una pandemia que en principio iba a durar quince días. A pesar de sus diferentes circunstancias, todos estos testimonios presentan un elemento en común: hace un año sus vidas y rutinas eran muy diferentes.

Marisa Gil

En una etapa donde los mayores han sido el colectivo vulnerable frente a la covid-19, Marisa Gil, vecina del barrio de Son Gotleu, se ha tenido que refugiar en su domicilio por el miedo al contagio. A pesar de que pueda parecer que los jóvenes han sido los más perjudicados respecto a la actividad social, los ancianos tampoco han podido disfrutar de una vida normal: «He estado muy fastidiada, sin poder salir de casa. Yo estaba acostumbrada a salir de excursión, ir al baile tres veces a la semana o dar un simple paseo, pero ha sido imposible». Para Marisa, lo más duro de este año ha sido el hecho de no juntarse con su familia: «Lo que más he echado de menos ha sido juntarme con la familia y ver a mis nietos. Nosotros siempre hemos sido una familia muy apegada y esto sin duda ha afectado en mi estado de ánimo». Con la esperanza de la vacunación, Marisa Gil confía en «que todo va a mejorar».

Hugo Daniel

Cuando se decretó el estado de alarma y el confinamiento, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos fue el abastecimiento de alimentos y productos básicos como los medicamentos en Mallorca. Hugo Daniel, chófer y transportista, se ha desplazado durante todo este año a la península para traer el material de primera necesidad a pesar de las dificultades: «Ha sido muy duro porque la incertidumbre era total y no sabíamos si podríamos volver o no, la logística se complicó mucho. Pero no podíamos dejar de abastecer a Mallorca porque casi todo viene de fuera» afirma. El conductor, que superó la enfermedad de la covid, señala que trabajando en primera línea ha sentido el apoyo de la gente: «Nos dedican muestras de cariño y nos aplauden, me siento una persona realizada con este trabajo». Tras un año del inicio de la pandemia, Hugo se muestra optimista: «La gente está siendo muy responsable, lo acabaremos superando».

Paula González

El futuro laboral y las perspectivas de los jóvenes han dado un nuevo giro tras la llegada de la crisis sanitaria. De hecho, la tasa media de paro juvenil en Balears se disparó al 41,5% durante el 2020. Paula González es recién graduada en Turismo, el sector más golpeado en Mallorca, cuando hasta ahora había sido un referente: «Antes cuando decías que estudiabas Turismo te decían que trabajarías seguro, ahora te advierten de que es más difícil porque hasta que se recupere todo pasará tiempo», afirma Paula González . Un hecho que ha frustrado las ilusiones que habían depositado este año: «Teníamos pensado iniciar nuestra primera experiencia laboral y nuestros sueños y metas se han visto frenados» lamenta la propia Paula. Sin embargo, esta alumna seguirá apostando por el Turismo en el futuro: «Nos aferramos a la esperanza porque tenemos pasión por el sector turístico y no nos vemos trabajando en otro».

Xisca Bover

Los trabajadores de los supermercados han estado expuestos durante toda la pandemia. Así, cuando estalló la crisis sanitaria, tuvieron que aguantar el nerviosismo de los ciudadanos, tal y como explica Xisca Bover, jefa de Eroski en es Portitxol: «Cuando se declaró el estado de alarma fue una locura. La gente se llevaba carros llenos de papel higiénico, había enfrentamientos entre los clientes, parecía una guerra». Un puesto de trabajo en el que Xisca tuvo miedo del contagio, no tanto por ella sino por su familia: «Es muy triste tener a un hijo pequeño que venga a darte un abrazo cuando llegas a casa y tener que decirle que no se acerque». Así y todo, esta trabajadora ha sentido el cariño de los ciudadanos de la isla: «Nos han tratado como héroes, es algo muy gratificante». Un apoyo que no se ha traducido en la vacunación: «Nos tendrían que haber inmunizado antes, por aquí pasan 1.000 personas al día».

Mar García

Durante la pandemia, la labor del sector asistencial con las personas dependientes ha sido clave para que estas pudieran superar en sus domicilios las adversidades, no sólo físicas, sino también psicológicas. Mar García es una trabajadora y educadora social en el Centro de día Reina Sofía de Palma. «Cuando llegó marzo no me podía creer que cerraran el centro » asegura Mar, quien advierte del bajón que ha observado con estas personas durante este tiempo: «Se nota que han estado mucho tiempo parados, existe un bajón físico y cognitivo que llama la atención». Frente a la dificultad de poder ayudar, Mar se ha desplazado a los domicilios de los usuarios dependientes. «Les dimos materiales como pedales o pesas para que pudieran ejercitar los músculos». En un año con muchos obstáculos, Mar se muestra muy contenta: «Me siento afortunada de haber ayudado a los más dependientes, hemos creado un vínculo muy especial».