En contra | Eduardo Suárez de Cabezón: «El secreto de un monólogo es callar lo justo, dominar la pausa»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Un virus ha despertado la pasión por las matemáticas?»

No diría que ha despertado la pasión, sino que nos ha hecho caer en la cuenta de su necesidad, de una forma mucho más grave, urgente y clara que en otras ocasiones. Y ya habíamos cogido carrerilla, en un mundo de algoritmos donde los estudios de Matemáticas tienen una nota de corte muy alta.

¿El infinito es par o impar?

Es una pregunta con trampa, porque el infinito no es un número. Me ha divertido ver las respuestas de la gente a esta pregunta que planteé en Twitter, porque demuestran la concepción que cada uno tiene sobre el infinito. Hay varios infinitos, unos más grandes que otros.

¿Los algoritmos nos encierran en un círculo vicioso?

Se llama el filtro burbuja. Es la cara B de que los algoritmos se basen en nuestro historial de búsquedas. Es una herramienta útil para encontrar las cosas mejor y más rápido, pero hemos de estar atentos a contrarrestar el que nos metan en una burbuja, o no nos daremos cuenta de que existen otras cosas.

¿Esta burbuja tiene que ver con la radicalización de los grupos extremistas?

Todo apunta a que el filtro burbuja contribuye a la polarización de la sociedad. No he leído estudios científicos que lo ratifiquen fehacientemente, aunque la sensación es que sí.

¿Por qué no hay un Nobel de Matemáticas?

¿Quieres el chisme o la verdad?

Los chismes son más entretenidos.

El candidato más probable a ese Premio era un matemático que estaba liado con la esposa de Nobel, que no quiso ser cornudo y apaleado. La verdad es que el creador del premio no estaba casado, y que quiso recompensar las ciencias aplicadas. Hoy hubiera incluido una categoría para las matemáticas.

La mayor barbaridad que ha leído en la pandemia.

En un periódico italiano se indicaba que cada comensal debía tener un área a su alrededor de dos metros cuadrados y, para representarla, se tomaba un cuadrado de dos metros de lado. Se doblaba la superficie, se complicaba todavía más la situación a los pobres hosteleros.

¿Pi es Dios?

Pi está sobrevalorado. Es un número muy importante y omnipresente en matemáticas, por representar la razón entre una circunferencia y su diámetro, pero nos venimos muy arriba y decimos que es irracional, con infinitos decimales. Casi todos los números son irracionales.

Jugar a ajedrez solo enseña a jugar a ajedrez.

No estoy de acuerdo del todo. Jugar a ajedrez enseña a jugar a ajedrez, y además a tener calma para afrontar los problemas, ayuda a conocer la importancia de las estrategias, también a tener concentración. Es un juego que lleva asociadas habilidades muy interesantes, como casi todos los juegos.

Entonces recomienda los juegos en general.

Sí, porque un juego interesante, bien diseñado y bien jugado no solamente te divierte, que ya es bastante porque la diversión es un aliado muy interesante del aprendizaje, sino que además te plantea desafíos intelectuales que puedes extrapolar. Cuando hago investigación en Matemáticas, casi todo el tiempo siento que estoy jugando.

¿El secreto de un monólogo es hablar lo justo?

Y callar lo justo. Un amigo mío dice que el maestro del discurso es aquel que domina la pausa. No decir de más, no decir de menos, y además establecer conexiones inesperadas.

¿Todavía se puede presumir de ser malo para los números?

Espero que ya no, cualquier ostentación de la ignorancia me parece negativa. Se expresa con desprecio, porque tenemos este mantra como muy incorporado y radicalmente falso de que la lógica y la creatividad están reñidas. La lógica es una base maravillosa para la creatividad, y quien no es creativo, no puede ser lógico.

¿En televisión tiene que interpretar?

Sí, porque soy bastante más tímido de lo que aparento en televisión.

¿Habrá una comunicación mente a mente?

Estamos muy lejos de lograrla y, mientras tanto, me gustaría que se desarrollara la comunicación de corazón a corazón.

¿Puede ponernos un problema facilito?

A ver si alguien encuentra un número par que no sea suma de dos primos.