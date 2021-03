el dinero, para quien lo necesita

Siempre a remolque de Canarias, la alianza satánica de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias redirige unos mil millones de euros que ya eran de Balears hacia Balears. El gesto más contundente de Madrid hacia el segundo archipiélago español no mejorará la valoración del Gobierno socialcomunista, al que es obligatorio no reconocerle mérito alguno, pero la regurgitación de esa fortuna debe cumplir con el principio básico de dirigirse hacia quien la necesita. Y no solo porque la lista de presuntos beneficiarios que ya tienen confeccionada Nadia Calviño, el Govern y los parásitos de la sociedad incivil incluya un porcentaje abultado de votantes de Vox.

La situación de Mallorca debe ser más grave de lo que se pensaba, para que el inconmovible Madrid decrete que la isla puede recuperar una fracción de lo que lleva aportando desde hace décadas. Ahora solo falta concretar el destino de un dinero que llegará con retraso. En lugar de porfiar en el método fallido de inyectar a quienes se han limitado a cerrar o a encomendarse a un ERTE, para que renueven sus cuentas suizas, un Gobierno que de todas formas será acusado de castrista debería intentar la vía opuesta. La redistribución de la riqueza.

Es decir, cada euro irá destinado individualmente a las personas que hayan perdido un trabajo, que hayan sido lesionadas por un ERTE, que hayan sufrido una merma en su nivel de renta que les haya obligado a cambiar sus coordenadas vitales. Excluyendo a quienes no lamentan únicamente un uso más moderado del reactor privado.

Dado que los pobres consumen todo lo que tienen, se volverán a gastar en Mallorca los millones recibidos, y la riqueza permeará de abajo arriba. Este ensueño no se materializará ni con el vigente ejecutivo chavista, y las calviños insistirán en que hay que avalar proyectos. En tal caso, que se introduzca una cláusula esencial para regalar el dinero de los mallorquines a la savia nueva. Que la experiencia anterior no sea un mérito, sino un handicap. No está claro para qué necesita Balears rescatar a quienes la han conducido a la presente situación. Y encima pagando.