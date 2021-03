Después de que la ausencia de dos diputados obligara a tener que repetir la votación para sacar adelante el recurso para llevar a Pedro Sánchez al Constitucional por el incumplimiento del Régimen Especial (REB), la iniciativa debe tramitarse ahora a contrarreloj. El Consell Consultiu, que debe elaborar un dictamen aunque no vinculante, no se reúne hasta el próximo día 24 y la previsión es que hasta el 29 no envíe su informe hasta el parlament, lo que dejará sólo dos días para presentar el recurso de inconstitucionalidad.

La portavoz de El Pi, Lina Pons, informó ayer que el Parlament ya había preparado toda la documentación del recurso para ser enviada al Consultiu. Aunque el informe del órgano jurídico no es vinculante, hay que esperar que resuelva para presentar el recurso hasta el Constitucional. Y eso no será hasta el próximo día 29. Sólo dos días antes de que expire el plazo para poder presentar un recurso a los presupuestos del Gobierno, el próximo uno de abril. El reloj corre en contra.