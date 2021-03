Una covid solo para indígenas | Por Matías Vallés

De repente ya no hay que «salvar vidas», misión muy por encima de sus posibilidades que se impuso el Govern para encarcelar a los mallorquines. Armengol ha abreviado las vacunaciones en vacaciones, presumiendo de que Alemania solo nos aventaja por un punto en dosis administradas, pero sin precisar que ese margen supone un cincuenta por ciento más de inmunizaciones.

Pronto, los revisionistas que se atrevan a insinuar que el optimismo no ha acabado todavía con el coronavirus serán condenados por antimallorquines y enemigos del pueblo. El primero de ellos se llama Fernando Simón, al confesar el lunes que «es cierto que se dan incongruencias en algunos casos, como que un extranjero puede venir y un español no puede desplazarse a otro lugar donde tiene segunda residencia. No es fácil de explicar».

En efecto, es curioso abrir las puertas de par en par a los turistas con los mismos datos que en agosto obligaron a cerrarlas, mientras se mantiene amordazados a los nativos. El Govern ha inventado una covid solo para indígenas.