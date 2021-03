El Consell de Mallorca presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) del pasado mes de febrero en que calificaba la “lacónico” el interés general argumentado por el Consell para rescatar la concesión del peje del túnel. La institución insular, en palabras de la presidenta Catalina Cladera, ha dejado claro que no volverán atrás y el paso por el túnel de Sóller seguirá siendo gratis. “Se tomó la decisión debido a que era la única carretera de Mallorca de pago y ello era discriminatorio. Además, se sufragó con recursos que no estaban afectados y no se perjudicó al Consell”, ha señalado Cladera.

El conseller de Infraestructuras y Movilidad, Iván Sevillano, ha recordado hoy que “la sentencia del TSJB no suspendía el rescate del túnel y por este motivo no se volverá a poner el peaje”. El conseller insular ha explicado el procedimiento judicial a partir de ahora: “Estamos trabajando en el recurso de casación contra la sentencia en el Tribunal Supremo. Tenemos hasta el día 7 de abril para presentarlo. Vamos a recurrir, ya que consideramos que el interés general del rescate está más que justificado”. Sevillano ha apuntado también que considera que el Supremo puede crear jurisprudencia con este recurso y ha recordado el rescate de las radiales de Madrid por parte del PP.

Desde el PP, el conseller Mauricio Rovira, ha asegurado que duda que el Tribunal Supremo admita a trámite el recurso. Ha insistido en el fondo político del rescate al apuntar que en unos años la recuperación de la concesión hubiera salido gratis. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos Beatriz Camiña ha señalado: “Si tuvieran que responder con su patrimonio personal, los miembros del Pacte no habrían rescatado el túnel de Sóller”. Desde Vox, Pedro Bestard, también ha criticado el rescate.

La sentencia del TSJB, hecha pública a mediados de febrero, calificó de “lacónico” que el Consell esgrima que prevalece el interés público por encima de los de la concesionaria para anular el rescate sin que se hayan producido causas posteriores “sobrevenidas” que la justifiquen.

Esta fue una de las afirmaciones que recogía la sentencia en la que los magistrados Gabriel Fiol, Pablo Delfont y Carmen Frígola aseguraban que para que haya interés general para el rescate de una concesión ha de existir un objeto “real, determinado, lícito y veraz”, que a su juicio no se cumple con lo que acordó el Consell en el año 2017. Consideraron además que la justificación esgrimida por la institución insular que se centra en la discriminación no existía y apuntaban hasta diez argumentos más para tumbar las pretensiones del Consell.