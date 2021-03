Ciudadanos tranquiliza al PP y le garantiza la continuidad de sus pactos en Baleares

La onda expansiva por la ruptura entre PP y Ciudadanos no alcanza Baleares. Ciudadanos se encargó ya durante el día de ayer de tranquilizar al PP balear y garantizarle la continuidad de sus pactos en Baleares, que aunque no son muchos sustentan al PP en las principales instituciones que controla hoy en las islas: el Consell de Ibiza o el ayuntamiento de Llucmajor. Ninguno de estos acuerdos estaría en peligro y la voluntad de populares y naranjas en las islas es agotar juntos la legislatura.

Durante el día de ayer los dirigentes de PP y de Ciudadanos en Baleares vivieron con asombro cómo fueron desarrollándose los hechos en la península con la moción de censura acordada por los naranjas con el PSOE para echar al PP del gobierno de Murcia y con la posterior expulsión de todos los miembros del partido de Inés Arrimada del gobierno de Madrid por parte de la popular Isabel Díaz Ayuso, quien a su vez convocó elecciones.

Para evitar suspicacias, las cúpulas de PP y Ciudadanos mantuvieron ayer contactos para analizar la situación y el partido liderado en las islas por Patricia Guasp garantizó a los de Biel Company la continuidad de todos sus acuerdos en Baleares. PP y Ciudadanos gobiernan hoy juntos en el Consell de Ibiza, presidido por el popular Vicent Marí y con el naranja Javier Torres de vicepresidente.

En Mallorca los populares también ostentan la alcaldía de Llucmajor, Sineu y ses Salines con el apoyo de Ciudadanos. La fórmula también dio la alcaldía de Sóller al popular Carlos Simarro, pero el pasado verano el concejal del partido naranja en la Vall, Sebastià Aguiló, abandonó la formación por el nombramiento de Guasp y mantuvo el acta de concejal y su apoyo al gobierno solleric como independiente.

Guasp, sobre Ibiza: ”Es un gobierno sólido”

“El pacto y el acuerdo que tenemos en el Consell de Ibiza no peligra. Es un gobierno sólido y la moción en Murcia no afecta en ningún caso a las islas”, ha asegurado en esta línea hoy la portavoz y líder de Ciudadanos en Baleares, Patricia Guasp, ante los micrófonos de IB3 Ràdio, donde ha reconocido que ayer se puso en contacto con el propio Biel Company para trasladarle su "compromiso". “Hemos roto en Murcia con un PP corrupto. Nuestro compromiso es y ha sido siempre la lucha contra la corrupción y, en este caso, no podíamos continuar dando apoyo en Murcia”, ha justificado la moción Patricia Guasp.

Pese a los acuerdos en Ibiza o Llucmajor y al acuerdo marco firmado a principio de legislstura entre las dos formaciones por Biel Company y el entonces líder del partido naranja, el fallecido Joan Mesquida, PP y Ciudadanos llevan distanciándose en el último año. Desde el inicio de la pandemia los naranjas se han ido acercando al Govern de la socialista Francina Armengol apoyando su plan de reactivación económica y facilitando la aprobación de los presupuestos para 2021.