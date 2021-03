El expresidente del Govern con el PP y ahora eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, prefiere por ahora no hacer valoraciones ni entrar en el fondo de los últimos movimiento del partido naranja tras su moción en Murcia y la ruptura con Isabel Díaz Ayuso en Madrid. "Como otros miembros de la ejecutiva, no he sido informado", explica Bauzá, que asegura que se pronunciará cuando haya recibido las explicaciones de este movimiento por parte de la líder de su partido, Inés Arrimadas.

"Entiendo que es un tema que se ha querido llevar con mucha discreción y ni los propios miembros de la ejecutiva sabíamos nada. Como otros miembros de la ejecutiva, tampoco he sido informado", ha pronunciado el ahora eurodiputado desde Bruselas en declaraciones a Diario de Mallorca. "Cuando se convoque la ejecutiva y se nos den explicaciones podré hacer valoraciones", prefiere por ahora guardar silencio Bauzá, que apoyó a Inés Arrimadas en su último congreso y que posteriormente fue incluido en la cúpula de Ciudadanos.

Bauzá confirma así una cuestión revelada en redes por el líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, que los miembros de la ejecutiva no conocían el acuerdo con el PSOE para echar al PP del Gobierno de Murcia, aunque evita la dureza de su compañero de filas. "Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea", cargó el valenciano en redes, señalando que "como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión" y anunciando la convocatoria urgente de la ejecutiva de la formación naranja para trasladar su opinión.