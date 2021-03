Josep Marí: «Una cuarta ola de la covid sería letal para la economía balear»

La orden de las primeras expropiaciones de viviendas a grandes tenedores ha colocado a Josep Marí (Sant Josep de sa Talaia, 1959) en primera línea informativa cuando apenas lleva unas semanas en el cargo.

Relacionadas Ana Ribas dimite y recrudece la crisis en Sant Josep tras el nombramiento de Josep Marí

Durante los últimos meses el Govern ha ordenado la expropiación temporal de 56 viviendas a grandes tenedores y ha comprado ocho por la vía del tanteo y retracto para ponerlas en alquiler. ¿No es un número muy limitado para el ruido que se ha generado?

El ruido se ha generado porque es una medida novedosa. Es verdad que son pocas, pero son las que determinaron los servicios técnicos de la Conselleria porque cumplían con las condiciones fijadas. Vamos a seguir en esta línea, porque el registro de grandes tenedores y de viviendas desocupadas está vivo y sigue creciendo. Pero es una medida más que pretende incentivar a estos grandes tenedores para que pongan estos inmuebles en el mercado, ya que han de estar dos años vacíos para que podamos acceder a ellos. Se trata de iniciativas que complementan un gran paquete de acción, cuyo objetivo es duplicar en esta legislatura el parque de vivienda pública con el que nos encontramos, que era de 1.800 pisos en todas las islas. El año pasado se construyeron 500 y este año queremos alcanzar una cifra similar, y es aquí donde está el gran avance. Las expropiaciones lo que hacen es estimular a que los grandes tenedores pongan sus viviendas a disposición del mercado.

Se espera un alud de recursos. ¿Tienen completa seguridad jurídica respecto a esta ley?

Estamos convencidos de la legalidad de una norma que ha sido aprobada por el Parlament balear, que tuvo un dictamen del Consell Consultiu unánime, y que no tuvo ningún recurso de inconstitucionalidad por parte de ninguna fuerza política pese a que algunas no comparten nuestra visión del problema.

¿Merecen la pena las tensiones que se han generado con sectores como los promotores inmobiliarios o la banca?

No ha habido un gran enfrentamiento, aunque sí he visto declaraciones en contra, al igual que por parte de fuerzas políticas con un talante más liberal. Pero el Govern impulsó esta ley para aplicarla y no para dejarla en un cajón, y es lo que está haciendo.

"Hemos de tener cuidado con los crecimientos urbanísticos dirigidos a la vivienda turística!

Su antecesor en el cargo, Marc Pons, se declaró partidario de abrir el debate sobre si es conveniente permitir viviendas más pequeñas en edificios más altos para abaratar su precio

Es un debate que va muy en la línea de los planeamientos urbanísticos municipales. Y es verdad que hay municipios que tienen densidades muy bajas en su planeamiento, lo que hace que el valor del suelo encarezca mucho los inmuebles. Si se permitiera una mayor densidad (mayor número de residentes en un solar), se podrían abaratar los costes. Estoy de acuerdo en que es un tema que hay que abordar, sin que suponga ocupar nuevo territorio, que es limitado y que hay que proteger.

El sector inmobiliario les acusa de no facilitar que la vivienda sea más barata al haber desclasificado suelos urbanizables.

Ya he apuntado la necesidad de proteger el territorio. Si hay urbanizables que no se han desarrollado durante los últimos años, parece lógico que se quiten de los planeamientos urbanísticos. Este tema nos lleva a otro debate, y es si la construcción de vivienda debe de ir dirigida al sector de las segundas residencias y al alquiler turístico, o si debemos de limitar los crecimientos a los que se dirigen a cubrir las necesidades de la población. Hemos de tener cuidado con la creación de nuevas plazas para el mercado turístico, porque eso ya no nos interesa tanto. Aquí tienen mucho que decir los ayuntamientos.

Su antecesor se declaraba preocupado por el deterioro de la conectividad aérea durante la pandemia.

Hemos hecho un seguimiento de este tema porque las restricciones a la movilidad han provocado una bajada en la demanda, aunque comienza a recuperarse. En los vuelos Mallorca-Eivissa no ha habido un deterioro, pero sí en la ruta con Menorca, donde se han dado anulaciones, y algunos días los cuatro vuelos que debía de haber como mínimo se han convertido en tres. Pero en las ultimas semanas ha crecido la demanda. Tenemos una petición por parte de la aerolínea UEP Airways para comenzar a operar a partir del mes de mayo con dos vuelos diarios entre Mallorca y Menorca y cuatro con Eivissa. Las comunicaciones de Mallorca con la península han mantenido un nivel aceptable, pese a la bajada frente a 2019. Las ganas de hacer cosas en verano hacen que se estén dando movimientos positivos.

No todas las compañías aéreas han asumido desde el primer momento el nuevo sistema para aplicar el descuento para residentes, que se pide al final del proceso de adquisición del billete y no al principio.

Es verdad que en un primer momento algunas se resistieron. Se informó de ello a la Dirección General de Aviación Civil, que es la competente para hacer el control, y se nos dijo que iba a requerir a las compañías aéreas para que cumplieran con esa exigencia.

¿Este verano se va a mantener el control de la piratería de algunos transportistas en el aeropuerto?

Sí, aunque no venga tanta gente. Es una reivindicación de los taxistas. Las técnicas que usan para captar clientes son sofisticadas y es necesario estar al tanto.

"La aerolínea UEP Airways nos ha pedido operar a partir de mayo en las rutas interinsulares"

El Govern pretende que la prolongación del metro hasta el Parc Bit y la creación del tranvía al aeropuerto se pague con fondos europeos. ¿Qué postura tiene el Gobierno central?

Los proyectos los tenemos preparados y para este Govern son estratégicos. Estamos pendientes de los fondos europeos y somos optimistas respecto a la postura de Madrid ante estos temas.

El Supremo les obliga a volver a tramitar 225 nuevas licencias de VTC. ¿Hay miedo a que entre en Mallorca el modelo de Uber o Cabify?

La preocupación del sector del taxi, que compartimos, es que estas licencias de VTC (vehículos de alquiler con conductor) puedan provocar un desequilibrio en el servicio. Vamos a estar muy atentos al procedimiento de adjudicación, vamos a poner todas las condiciones exigibles, que no trabas, para la adjudicación de las licencias.

En el seno del Govern se está debatiendo durante estos días el ritmo de la desescalada de los sectores económicos. ¿Cuál es su postura?

Comprendo perfectamente la desesperación de muchos sectores a los que las medidas de restricción les han pasado una factura muy importante, pero he de decir que soy partidario de ser muy prudente en la desescalada. Una cuarta ola de la covid antes del verano sería letal para nuestra economía. Tenemos muchas pequeñas empresas de las que viven muchas familias, pero hemos de hacer un último esfuerzo y aguantar un poco más, porque valdrá la pena.