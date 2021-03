La Federación de Sindicatos Independientes de Balears (FSIE) reclamó mediante un comunicado la inclusión de la totalidad de los trabajadores de centros de asistencia y educación infantil en la actual fase de vacunación frente a la covid-19. Este sindicato también solicitó la incorporación de los monitores que realizan las actividades extraescolares de los centros educativos. Según indicó el FSIE, actualmente en la denominada fase 6, Salud está vacunando a todos los profesionales, docentes y no docentes, de los centros educativos no universitarios , pero «quedan fuera los trabajadores de los centros de educación infantil no oficiales, que son la gran mayoría». El sindicato señaló que el hecho de estar o no autorizados por la Conselleria o de trabajar con alumnos fuera del horario lectivo no supone para ambos colectivos esenciales ninguna causa objetiva de disminución del riesgo de contagio.