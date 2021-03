El Parlament de Balears ha aprobado hoy por unanimidad instar al Gobierno de España a que exonere de las cuotas a la Seguridad Social y el Impuesto de Valor añadido (IVA), siempre que sea favorable al Estado, a los ayutónomos y pequeñas y medianas empresas.

La proposición no de ley (PNL), impulsada por Més per Mallorca y defendida por el diputado Joan Mas (Collet), también insta al Govern a buscar las vías jurídicas que permitan a los ayuntamientos poder exonerar de las tasas municipales a sus empresas y autónomos. En estos momentos, los consitorios se encuentran con una normativa que no les permite eliminar todas estas tasas que afectan directamente a muchos negocios que han tenido que cerrar.

Joan Mas, durante la defensa de la PNL, ha defendido que “en el caso de Balears la covid-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro modelo económico y nos ha convertida en una de las Comunidades más afectadas en nuestra economía, ya que dependemos en su totalidad del sector turístico”. El parlamentario de Més ha apuntado también que el sector público debe tener “un papel activo en la recuperación económica” y ha criticado que el Gobierno y la Unión Europea “han dejado de lado a las pequeñas empresas y autónomos”.

La PNL de Més también señala que “a lo largo de la historia, Balears ha aportado al Estado mucho más de lo que ha recibido, pagando los caprichos del resto de comunidades”.