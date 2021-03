La lluvia no ha deslucido esta mañana la concentración organizada por las formaciones sindicales UGT y Comisiones Obreras para reivindicar el 8 de marzo como fecha para luchar por la igualdad entre mujeres y hombres. La concentración había sido autorizada por la delegación del Gobierno, fijando un máximo de 40 personas. Las representantes sindicales han extendido una pancarta en la plaza del Olivar, con el lema: “Construint i suman per la igualtat real”.

Francisca Garí, secretaria de políticas sociales e igualdad de UGT, ha vuelto a denunciar la brecha salarial que padecen las trabajadoras frente a los hombres y ha abogado por la necesidad de que se realicen políticas activas para conseguir la igualdad. También ha recordado que durante la pandemia las mujeres han tenido un papel fundamental para atender a las personas enfermas, pero que esta implicación no se ha traducido en una mejora retributiva.

Garí ha señalado también que son casi siempre las mujeres las que se ven obligadas, por diferentes a razones, a solicitar permisos o excedencias y, por tanto, esto después se traduce en una jubilación mucho más baja que los hombres. “Se trata de una brecha que arrastras toda la vida”. La sindicalista se ha mostrado pesimista, en el sentido de que debido a esta crisis económica que ha provocado la pandemia se van a destruir más puestos de trabajo de mujeres que de hombres. Garí ha solicitado una derogación inmediata de la reforma laboral para conseguir una igualdad entre trabajadoras y trabajadores.

Por su parte, Eva Cerdeiriña, de Comisiones Obreras, también ha denunciado la brecha salarial que padecen las mujeres, así como su deterioro en la calidad del empleo. Ha recordado que en esta pandemia sanitaria la mujer ha tenido una mayor responsabilidad, por lo que ha pedido que esta situación se traduzca en un sueldo más alto. La sindicalista ha atacado a la extrema derecha y ha denunciado que el mensaje que se traslada incide de forma negativa en las políticas de igualdad entre hombre y mujer. También ha pedido Cerdeiriña la derogación de la reforma laboral y ha afirmado que el sindicato que representa no permitirá que se utilice la crisis para dar pasos atrás en el camino de la igualdad.