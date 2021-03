El número de demandas de divorcio presentadas en Baleares en el año 2020 ha sido inferior al del año anterior, según los datos estadísticos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial hechos públicos hoy. Aún así, la comunidad es una de las que suma más parejas que decide poner fin a su relación matrimonial.

Así, el año pasado se presentaron 1.678 demandas de divorcios en los juzgados de Baleares, una cifra que representa un 10.8 por ciento menos que las de 2019.

De estas demandas de separación, 856 fueron no consensuada, que supuso un 19,1 por ciento menos que el año anterior. También se presentaron 72 propuestas de separación consensuada y 18 sin acuerdo. El año pasado se presentó también una demanda de nulidad, frente a las tres presentadas el año anterior.

Con estas cifras, Baleares es una de las comunidades autónomas donde se presentan más demandas del Estado. De hecho, es la tercera del país, por detrás de Canarias y de la comunidad valenciana.

Los juzgados también tramitaron demandas de modificación de medidas. Se presentaron 404 modificaciones consensuales, lo que representa un 6.7 por ciento menos que el año anterior. En cambio, la cifra de modificaciones no consensuadas alcanzó la cifra de 729, que supone un 14,7 por ciento menos que en 2019. En cambio, las demandas de medidas de guarda, custodia y alimentos no matrimoniales consensuadas, que alcanzaron la cifra de 704, aumentaron un 9 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, estas mismas medidas no consensuadas alcanzaron el número de 673, siendo casi 14 por ciento menos que en 2019.