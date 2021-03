Josep Melià: «El recurso es un toque de atención a que Balears no existe en la política española»

No sé si es la mejor expresión, pero sí que es cierto que yo propuse esta iniciativa primero en mi partido y luego a Més, ya que para presentar un recurso lo deben presentar al menos dos partidos. Suponíamos que Més lo apoyaría y así fue. Luego sumamos a Més per Menorca y después, como es conocido, no salió la primera votación y sumamos a PP y Ciudadanos, y esta vez sí ha salido. Evidentemente es una satisfacción.

Ha conseguido conformar la primera mayoría alternativa a Armengol en seis años de Pacto.

Hasta ahora Armengol ha sabido controlar bien la partida de ajedrez, llevar siempre la iniciativa y dominar los movimientos. Es la primera vez que un movimiento de relevancia con un objetivo concreto ha conformado una alternativa sin el PSOE y sin Armengol. Es una primera ruptura a la hegemonía construida por Armengol durante los últimos años en Balears.

¿Le hubiera gustado que Armengol se sumara al recurso contra Sánchez por el REB?

Era el momento de hacer piña y así lo defendimos. Hubiera sido bueno que hubiera unanimidad. Tanto decir la presidenta que el REB era un paso histórico y PSOE y Podemos se han puesto de perfil y nos han dicho que no es el momento. ¡Hace cuarenta años que esperamos! El REB debía tener un efecto inmediato y en los primeros presupuestos de PSOE y de Podemos no se incluye el REB.

¿Para qué debe servir el recurso al Constitucional?

Es una herramienta de presión política, porque el problema es que Balears no existe en la política de España. No tenemos peso político, no se atienden nuestras reivindicaciones ni se escucha nuestra voz, a diferencia de Canarias, de vascos, de catalanes, de cántabros, incluso de Teruel. O levantas la voz y das un golpe en la mesa, o te ignoran. Somos buenos para pagar impuestos, pero luego estamos en la cola de todo, en inversión, de médicos, de profesores, pero ahora también en llegada de vacunas. El recurso sirve de toque de atención y, naturalmente, de batalla jurídica. Es momento de que dejen de darnos palmaditas y se concreten cosas, especialmente ahora que somos la comunidad más golpeada económicamente por la crisis de la covid.

PSOE y Podemos dicen que el recurso no tendrá recorrido.

El PSOE llevó el TIL de Bauzá al Constitucional y ese recurso sí que desde luego no tenía recorrido y se desestimó, pero para eso sí que lucharon por lo que consideraban incorrecto. El PSOE de Valencia llevó en 2016 los presupuestos del Gobierno al Constitucional. La diferencia es que ahí gobernaba Mariano Rajoy. No tengo ninguna duda de que si gobernara el PP, el PSOE apoyaría el recurso y le saldrían los argumentos jurídicos por las orejas. Seamos claros: si PSOE y Podemos no apoyan el recurso no es por falta de recorrido, es porque gobiernan los suyos.

¿Qué pasa si el Constitucional dice que el REB no obliga a nada al Gobierno? ¿Cuáles serían las consecuencias para Balears?

Ninguna. Nos quedaríamos igual que como estamos. Tenemos un REB y lo que llega es cero. Si el Constitucional tumba el recurso tendremos lo mismo: cero. Sin embargo, pegando este golpe sobre la mesa, tal vez ya nos tengan en cuenta y en los presupuestos de 2022 ya quieran tener un gesto y incluyan el REB. Es una hipótesis, pero hemos pasado 40 años con el tanmateix y la insularidad no ha sido compensanda.

¿Madrid entiende qué significa lo de la insularidad?

No, creo que no lo entienden. Muchos han venido a veranear aquí, disfrutan de todos nuestros atractivos y se van con la sensación de que aquí se vive muy bien y que no es necesario hacer un esfuerzo. Además, como no se oye nuestra voz, no somos un problema político. La insularidad tiene unas consecuencias brutales sobre esta tierra: aquí la cesta de la compra es más cara que en el resto de España, las pensiones son más bajas y los costes para el transporte de nuestras mercancías restan competitividad a nuestras industrias y sector primario y llevan a que se apueste casi sólo por el turismo.

Hemos llegado a oír que el descuento de residente del 75% para volar es un privilegio.

Hay una incomprensión muy grande sobre nuestra realidad. El privilegio es que otros tengan la segunda red de alta velocidad más importante del mundo, una red que en parte pagamos los ciudadanos de aquí, aunque no la usamos. Por otra parte, nuestros aeropuertos se dedican a financiar a otros aeropuertos de la red de Aena. Lo mismo pasa con los principales puertos de las islas.

Pedro Sánchez le dijo a Més en el Senado que reconociera todo lo que él hace por Balears.

[Ríe] El Gobierno hace un REB y luego no lo cumple. Es evidente que la insularidad no se compensa y esto no lo dice sólo El Pi, lo dicen también Armengol, Podemos y todos los partidos de las islas. Aquí sobre esto existe un consenso político y social absoluto.

Armengol y la delegada del Gobierno, Aina Calvo, ponen en valor estas semanas que el Gobierno está pagando ERTEs.

Los ERTE se pagan a todas las comunidades y, además, se pagaban antes de la aprobación de los últimos presupuestos del Gobierno. Lo mismo que la vacunación. Los presupuestos son leyes complejas y no voy a decir que no tengan cosas buenas, pero este argumento del PSOE es el mismo que utilizaba el PP cuando el PSOE se oponía a los presupuestos de Rajoy, que también debían tener cosas buenas. Lo que decimos es que la compensación de la insularidad no está en los presupuestos y queremos que el Constitucional diga que debe incluirse.

El Pi anunció enmiendas a los presupuestos a través del PNV. Sin embargo, no se ha sabido nada de estas enmiendas.

Ahora estamos empezando una relación más estrecha con Coalición Canaria y el PNV y nuestro objetivo es poder llevar enmiendas para Balears a través de estos dos partidos, pero a día de hoy nuestra relación no es suficientemente madura para ello.

¿Por qué un partido como El Pi no tiene representación en el Congreso y sí Teruel Existe?

Ha habido muchos intentos en los últimos 40 años por parte de diferentes partidos para dar una voz propia de Balears en Madrid y nunca ha fructificado. Seguramente sea porque la población ha cambiado mucho y el sentimiento de pertenencia no ha arraigado, a diferencia de Teruel.

¿Cuál es el estado de salud del autonomismo después de que la pandemia haya obligado por momentos a recentralizar competencias y al mando único?

Con los meses ha ido cambiando esa visión centralista del Estado de Alarma, porque, como se dice, a la fuerza ahorcan: la sanidad es de gestión autonómica y quien conoce los hospitales, las UCI y los recursos son las comunidades, debían ser ellas quienes lo gestionaran. No creo que se haya generado una visión antiautonomista a raíz de la pandemia.

¿Y cómo queda la reivindicación de una mejor financiación, ahora que la caída de la riqueza y empobrecimiento de Balears por la crisis la puede convertir por primera vez en una comunidad receptora?

Con los años hemos dejado de ser la comunidad más rica per cápita y, sin embargo, no hemos dejado de ser los que más aportamos. No tengo mucha fe en que Balears pase a ser receptora. La estructura y mentalidad del Estado y tal y como está montado el sistema de financiación no juega a nuestro favor. Para nosotros, los poderes públicos deben gastar, pero también recaudar. El modelo de la caja única sólo lleva a la irresponsabilidad. Balears debería tener una mayor recaudación propia, gestionando directamente sus impuestos, o el IRPF o el IVA, y con ello hacer sus propios presupuestos. El sistema híbrido tiene mucho de poco transparente, de opaco y de inelástico. No puede ser que el que más esfuerzo fiscal hace sea el que recibe menos inversiones y el noveno a la hora de recibir los recursos del sistema.

¿Qué le espera a El Pi cuando se cumple ya un año del adiós de su expresidente Jaume Font?

El Pi está en un proceso de renovación, de querer crecer y de consolidarse. Somos un partido relativamente joven y todavía queda mucho por hacer. Tenemos que ser más visibles y que más gente sepa lo que pensamos y lo que defendemos en El Pi. No salimos en los grandes medios nacionales y competimos en desventaja con el resto de los partidos.

Dígame cómo se define ahora ideológicamente a El Pi.

El Pi se define desde el principio, y eso no ha cambiado en ningún momento, como un partido balearista y centrista. En el congreso de 2019 hubo una reafirmación ideológica. Somos un partido que quiere mayor autogobierno, con un perfil moderado, centrista y con aportación de la socialdemocracia y del liberalismo.

Cuando Font se fue dijo que usted debía hacer lo mismo.

Respeto la opinión de todo el mundo, pero cada uno debe tomar las decisiones por sí mismo, no se la deben tomar otros.

¿Seguirá usted como diputado la próxima legislatura?

No lo sé, ni idea. Todo esto está todavía por definir y más ahora que estamos enfangados en una pandemia que no nos deja ni reunirnos con normalidad.

Antoni Amengual es su nuevo presidente, pero ¿también debe ser el candidato para 2023?

Amengual podría ser un buen candidato, como lo podría ser cualquier otra persona. Es un tema del que todavía no se ha hablado y puede haber primarias. Ya se verá en su momento.

El doctor Miquel Munar, que fue presidente del último congreso de El Pi, ha ganado ahora visibilidad como cara de la plataforma por la llegada de vacunas. ¿Podría ser el candidato?

Miquel Munar tiene habilidades políticas innegables, es un enorme comunicador, tiene un carácter fuerte, demuestras estar comprometido con esta tierra, con el servicio público y es un valor a tener en cuenta. Pero ya digo, todas las opciones están abiertas.

Uno de sus barones, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, amenaza con montar otro partido y restar votos a El Pi.

Para contextualizar, Joan Monjo no es de El Pi, sino que su partido se presenta en coalición con El Pi en Santa Margalida y electoralmente nos ha ido muy bien. Es un lince de la política, un estratega y hará lo que crea que tenga que hacer. Lo inteligente es sumar fuerzas. Creo que el sentido común se acabará imponiendo.