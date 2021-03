Turquía, Egipto y Grecia adelantan en reservas a Mallorca en el mercado alemán

El portal alemán de calificación y reservas HolidayCheck (solo adelantado por TripAdvisor en Alemania), que comercializa paquetes turísticos, vuelos y hoteles, ha presentado su estudio de reservas por destinos para esta temporada. En cuanto a regiones, Mallorca ocupa el cuarto puesto, con una cuota del 8 %), frente a la Riviera Turca que lidera el ranking (22 %), seguido de Hurgada-Safaga (Egipto, con 11 %) y Creta (9 %). Estos datos corroboran las tendencias anunciadas por TUI que señalaban ya cómo Creta ha adelantado por primera vez a Mallorca entre los destinos preferidos por los alemanes.

En el top por países, Turquía, con un 24 % es el primer país en reservas y le siguen Grecia (20 %), España (19 %), Egipto (13 %), Alemania (10 %) y los Emiratos Árabes (3 %), un destino que se está abriendo camino con el llamado turismo de vacunas, que abre una nueva tendencia en esta era pandémica en la que ya se comercializan paquetes que incluyen la inoculación contra la covid-19.

Una de cada tres reservas ya se hacen online en Alemania y en 2019 supusieron 5 millones de euros, ha explicado Carlos Acosta, director de Ventas en España y Portugal HolidayCheck.

El principal competidor, Alemania

En el encuentro organizado por Turespaña Berlín, también ha participado el director general del organismo dependiente del ministerio de Turismo, Miguel Sanz, quien ha dejado claro que “este año nuestro principal competidor será la propia Alemania”. Los germanos tienden a huir de los desplazamientos en avión, en un país en el que el tráfico aéreo también se ha desplomado con una caída superior al 70 %. Las preferencias se decantan por los viajes de proximidad y los desplazamientos en coche.

Arturo Ortiz, consejero de Turismo en Berlín de Turespaña, ha recalado en el cambio de tendencia con las reservas, que han dejado de ser tan adelantadas a como acostumbraba el mercado alemán, en un año en que la incertidumbre y el temor a no poder viajar lleva a aparcar la planificación de las vacaciones. Aún así ha corroborado que “en la intención de viaje” España sigue siendo el primer destino con un ligero descenso del gasto previsto.

Ortiz considera que “no hay razón para pensar” que la temporada 2021 no vaya a ir bien y augura que se arrancará en mayo o en junio con un 35% de demanda que irá aumentado hasta un 50 % respecto a un año normal en las semanas centrales del estío. “Será un mal verano comparado con 2019 pero bueno respecto a 2020 y teniendo en cuenta que hacia el final, en septiembre y octubre irá mejorando. En la parte positivo el directivo de Turespaña apunta que en 2020, los turistas alemanes aumentaron su estancia media en España un 16 % y su gasto medio un 4 %.

“Será un mal verano comparado con 2019 pero bueno respecto a 2020" Arturo Ortiz - Director de la Oficina de Turespaña en Berlín

En un entorno en el que se ha reducido la demanda de búsqueda de viajes, la intención de compra de los alemanes son un reflejo de las tendencias, apunta Acosta. Según HolidayCheck, por países, Alemania encabeza las búsquedas con un 21 %, seguido por España (13 %) y con Grecia y Turquía pisándole los talones, con un 12 %. Austria, Egipto, Italia, Maldivas y Emiratos Árabes siguen en las preferencias. Ya dentro de España, entre los destinos sobresale Mallorca con una cuota 28 % pero a la isla le siguen muy de cerca las Islas Canarias que en conjunto muestra cómo ganan preferencia frente a la mayor de las Baleares.

“La incertidumbre y la preocupación” llevan a esperar en la planificación concreta de los viajes ha explicado el profesor Martin Lohmann, director del Instituto NIT y responsable del Estudio de Mercado ReiseAnalyse. Lohmann constata que las reservas pierden antelación aunque no se hacen “de un día para otro”. Eso sí, para seis de cada diez de los encuestados, es muy relevante la garantía de la devolución del dinero en caso de no poder realizar el viaje en este entorno de restricciones e incertidumbre. En las prioridades en cuanto a la manera de viajar se prefiere la proximidad, hacerlo en coche y se busca el alejamiento de las masas.

El profesor Lohmann ha señalado que Alemania sigue siendo el destino número uno, mientras en el Mediterráneo se pierde “ligeramente” interés y más aún en los viajes de larga distancia.