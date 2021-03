El sector turístico descarta salvar la Semana Santa este año y confían en que ello permita garantizar una buena temporada de verano como 'tabla de salvación' para un sector muy afectado por la pandemia y que necesita ayudas directas específicas a la tesorería para no perder miles de empleos.

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, aseguró este viernes en declaraciones al Canal 24 Horas que para lograr llegar al verano en adecuadas condiciones se deberían acelerar los procesos de vacunación, aprobar un certificado sanitario europeo, extender los ERTES e impulsar las ayudas tanto directas como indirectas.

En su opinión, las decisiones administrativas que se están tomando, que son necesarias por razones de interés sanitario, hacen inviable el abrir más allá de los propios consumos internos de los residentes en las comunidades.

"No podemos perder el verano y si para no perder el verano estas son las medidas más adecuadas, nosotros no tenemos elementos de criterio mejores para decir lo contrario", aseguró Zoreda.

Desde la patronal turística se asegura que con las decisiones de seguir perimetralizando el territorio español "tampoco estamos mandando una señal al exterior como para que vengan a vernos", pero confían en que la situación haya mejorado de cara al verano.

"Para ello es fundamental acelerar la vacunación, disponer de un pasaporte de viaje europeo y mientras tanto recibir unas ayudas directas fundamentalmente en tesorería para que estas miles de empresas puedan abrir la persiana pasado mañana", reclamó Zoreda.

Desde la patronal turística se admite que hay una demanda embalsada tanto en nuestro país como en la de nuestros principales países emisores europeos (Francia, Alemania o Reino Unido) pero asegura que las reservas potenciales están aún muy sujetas a todas las cautelas posibles, ya que "la volatilidad de esta recuperación todavía es incierta y será dispar en función de comunidades y sectores".

Por ello, considera fundamental recuperar los niveles de confianza sanitaria con unos niveles de 'inmunidad de rebaño' suficientes que despejen las incertidumbres y "faciliten la movilidad para que esa demanda embalsada se concrete y venga a España".

Reclamar ayudas específicas

En este punto, reitera su petición de ayudas específicas al sector recordando que llevan prácticamente doce meses sin facturación, ya que las restricciones les han impedido desarrollar su trabajo, como sí lo han podido hacer en otros sectores económicos "que en mayor o menor medida se han ido recuperando y están produciendo a lo largo de estos meses".

"En el sector turístico el asiento de avión que no se vende o la cama de hotel que no se reserva se han perdido para siempre", lamenta Zoreda quien asegura que otros sectores pueden almacenar su producción y venderla más tarde.

"Las especificidades del turismo y la agonía que sufrimos nos legitima para pedir un esfuerzo adicional por parte del Gobierno para ayudar a unos sectores manifiestamente perjudicados que hemos arrancado el año 2021 en caída libre", reclaman los empresarios turísticos.

"Sentimos que el turismo llevamos rezagados durante mucho tiempo y deseamos volver a ser esa gran locomotora de prosperidad y de empleo para España", concluyó Zoreda.