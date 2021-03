Más de medio centenar de riders se manifestaron ayer a través de una marcha motorizada en Palma para protestar ante la nueva ley que está preparando el Gobierno. Una normativa que, según Mercedes Echegaray, portavoz de Repartidores Unidos en la isla, no está contando con la visión de los propios trabajadores: «Queremos que escuchen nuestras propuestas ya que no hemos podido tomar parte de la mesa de diálogo. Al final nosotros somos los grandes perjudicados». Los repartidores reivindican que no quieren dejar de ser autónomos para pasar a ser asalariados de las empresas porque esto podría provocar una oleada de despidos. «Por decretazo van a obligar a las plataformas a contratar a la gente y por lo tanto, habrá muchos repartidores que se quedarán sin trabajo. Calculamos que un 70% se podría ir al paro», expresó la propia Echegaray.

Además, la portavoz aseguró que esta ley también recortará las ganancias de los repartidores: «La mayoría trabaja para varias plataformas. En el caso de volvernos asalariados sólo podríamos trabajar para una de ellas, con las condiciones y el número de horas que la empresa decida». Ante esta situación, la plataforma defiende una mejora en las condiciones laborales: «Una verdadera Ley rider regularía a los trabajadores que están en plataformas de todos los sectores, no solamente los repartidores. Hay que abordar el problema de forma integral», explicó Echegaragay. Finalmente, la portavoz de Repartidores Unidos recalcó la importancia de seguir como autónomos: «Si esto cambia perderemos todos; los restaurantes, las tiendas y nosotros».