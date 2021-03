El Govern, en un operativo conjunto con la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Palma y el resto de municipios de Baleares montará este próximo fin de semana un operativo especial de seguridad, para comprobar que las medidas adoptadas en el plan de desescalada se están cumpliendo, con el objeto principal de controlar los contagios.

Esta mañana han mantenido una reunión de trabajo la consellera de Funció Pública, Mercedes Garrido, la delegada del Gobierno, Aina Calvo, el alcalde de Palma, José Hila, y el presidente de la Federación de Entidades Locales de Balears, Antoni Salas.

Garrido realizó un llamamiento a la población para pedirle que se cumplan las normas de seguridad. Explicó que éste será el primer fin de semana desde que se ha iniciado este proceso de desescalada. Los locales podrán estar abiertos y se controlará que se respeten los aforos de las terrazas. La consellera anunció este dispositivo coordinado entre las diferentes fuerzas de seguridad, que se va a extender tanto en control de locales abiertos al público, como en zonas de playas, donde también se exigirá que solo se puedan reunir seis personas y, además, todas ellas deben llevar mascarillas y deben respetar las distancias de seguridad. Garrido anunció también que los locales no podrán vender bebidas alcohólicas, salvo que vayan acompañadas de comidas, ya que se pretende evitar que las calles se conviertan en una extensión de estos restaurantes. “Seremos muy estrictos”, anunció la consellera.

Desde el pasado mes de junio el Govern ha presentado 11.661 denuncias por incumplimiento de las medidas impuestas en el estado de alarma, que se han traducido en propuestas de sanción por valor de 2.180.000 euros. Estas multas están en fase de tramitación administrativa, si bien la consellera de Presidencia afirmó que todas estas sanciones “se van a cobrar”.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Aina Calvo, también incidió en la necesidad de que la población cumpla las normas sanitarias y si bien la mayoría las acata, señaló que solo el pasado fin de semana se detectaron hasta nueve fiestas ilegales que se celebraron en pisos de Mallorca. Calvo abogó por una “desescalada ordenada” para evitar que se vuelvan a imponer las restricciones porque las normas no se están cumpliendo. Recordó lo mucho que nos estamos jugando en Balears para conseguir que la temporada turística se inicie de inmediato, porque de ello depende miles de puestos de trabajo.

El presidente de la Felib, Antoni Salas, señaló que es necesario que exista una coordinación entre las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, y se comprometió a que se agilizarán los procesos de denuncias para que tengan efectividad.

El alcalde de Palma, José Hilla, destacó también la importancia de que se cumplan las normas, para iniciar cuanto antes el proceso de normalidad, si bien dijo que ello “depende de la ciudadanía”. Si bien señaló que se mantendrán los controles policiales sobre todos los locales de ocio, el alcalde insistió en que no se puede colocar un policía detrás de cada ciudadano, por lo que abogó por la responsabilidad para que se cumplan las normas. El alcalde detalló que solo en Palma la Policía Local ha presentado 11.441 sanciones por incumplimiento de las normas, la mayoría de ellas por no llevar mascarillas. También desde enero se han levantado 1.419 actas por reuniones de no convivientes. “Es el último esfuerzo”, señaló el primer edil de Palma.