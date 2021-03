El Govern instó ayer a la Dirección General de Aviación Civil del ministerio de Transporte a requerir a las aerolíneas la correcta aplicación del nuevo sistema de acreditación de la condición de residente en las compras de billetes. Se tiene que hacer al final del proceso de compra y no al principio, medida obligatoria desde el 1 de marzo.

En el seguimiento que ha hecho la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo del Govern se ha comprobado que en el transporte marítimo se cumple, pero no en el aéreo. Volotea, Binter y las plataformas de reservas Amadeus, Sable y Galileo sí lo hacen. Iberia, Iberia Express y Vueling permiten ver los precios con y sin descuento de residente, pero no ofrecen al final del proceso seleccionar la condición de residencia, y esa «interpretación de la norma» será analizada, señala la conselleria de Movilidad. Air Europa y Ryanair aún no lo aplican.