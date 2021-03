Los feriantes llevan al Ejecutivo autonómico ante los tribunales

Según explicó Javier Barranco, portavoz de la asociación de feriantes, el contacto con la conselleria de Salut ha sido constante para buscar una solución. Los empresarios esperaban que la semana pasada el Govern aflojara las restricciones que afecta al sector, pero no ha sido así. Mientras que se posibilita que otros negocios recuperen la actividad, se mantiene la prohibición de organizar estas ferias. Barranco explicó que el Govern pretende someter al sector a dos niveles de desescalada de la alerta sanitaria, por lo que hasta que no mejoren los datos de contagio no se les va a permitir reanudar la actividad. Los feriantes pedirán al juez que adopte una medida cautelar para que suspenda el decreto del Govern por el que se prohibía la organización de estos eventos. El portavoz aseguró que se ha propuesto reducir espacios en las ferias para evitar contagios.