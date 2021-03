La mañana en Mallorca ha amanecido de manera muy distinta respecto a las últimas semanas. Olor a café, desayunos y alegría entre algunos clientes que desde primera hora han querido aprovechar y ocupar alguna de las terrazas. Incluso en algunos bares había gente haciendo cola para poder acceder a una mesa. "La verdad que estamos animados con la reparterura de los exteriores. Hay que ser positivos y esperemos que poco a poco todo mejore" ha asegurado Paco Tarongí, uno de los socios del Bar Beewi.

Sin embargo, los hosteleros también se han mostrado preocupados por lo que pueda pasar en el futuro: "Ahora abrimos pero dentro de dos semanas quizá nos vuelven a cerrar", ha afirmado el propio Tarongí, quién ha asegurado que "la mayor facturación se genera por la tarde-noche, que es cuando más se consume".

Un argumento que ha compartido Javier Fuster, camarero del Up and Down: "Bajo mi punto de vista se tendría que haber abierto hasta el toque de queda, porque sino habrá muchos negocios que no aguantarán".

Instalaciones

Ante la falta de terrazas en muchos establecimientos, los hosteleros han empezado a instalar diferentes dispositivos para intentar generar ese espacio exterior que en un principio no tenían.

"Esto ya es otra cosa"

En la Part Forana, los hosteleros han montado las terrazas . En Manacor, sa Bassa "ha recuperado su vida", decían los vecinos que llenaban las terrazas instaladas en la plaza. "Esto ya es otra cosa·.