La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera de Salud, Patricia Gómez, han conseguido salvar la creación de una comisión de investigación sobre la polémica vacunación de seis cargos del IB-Salut y del Consell de Mallorca el 27 de diciembre, primer día de la llegada de las vacunas a Mallorca. Por ello no les ha quedado otro remedio que terminar cediendo ante sus socios de Més y Podemos. Una dura negociación ha tenido como consecuencia que ni ecosoberanistas ni morados apoyen mañana la comisión de investigación impulsada por Ciudadanos. El relevo del coordinador de vacunación, Carlos Villafáfila ha sido clave para el cambio de postura de los socios del PSIB en el Govern, ya que ambos habían exigido su destitución.

Nacionalistas y podemitas han exigido contraprestaciones para no apoyar la comisión de investigación que ya habían anunciado que votarían a favor o bien estaban analizando darle apoyo. La primera contraprestación para evitar la investigación ha sido el relevo del cuestionado coordinador de vacunación, Carlos Villafáfila, que se produjo el viernes y que desde la conselleria de Salud apuntaron que los motivos del relevo eran que se encontraba de baja laboral. No obstante, los propios representates de Més y Podemos han revelado hoy que la primera exigencia para no apoyar la comisión de investigación era el cese del coordinador de vacunas y coinciden en el tiempo el cese y la negociación para abortar la investigación.

Asimismo, desde Podemos se ha exigido que cuando se llegue al 70% de la población de Balears vacunada se realice una exhaustiva auditoría de todo el proceso de vacunación y esclarecer las posibles irregularidades que se hayan detectado. Los socialistas también han tenido que ceder ante Podemos en esta cuestión y aceptar la auditoría.

Para la presidenta Armengol y la consellera Gómez hubiera significado una difícil situación tener que enfrentarse a esta comisión de investigación parlamentaria y sus posibles consecuencias en pleno proceso de vacunación.