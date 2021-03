Cerca de un centenar de personas han acudido a la manifestación convocada por la Resistencia Balear. Una protesta que ha arrancado en la Plaza de España y que se ha desplazado hasta la sede del Govern balear en el Consolat de Mar. "Protestamos porque sólo el 15% de los bares tenemos terraza y por tanto, sólo ese 15% podrá abrir a partir de mañana" ha asegurado Víctor Sánchez, líder de La Resistencia Balear.

Entre gritos de "Armengol dimisión" y "Si yo no trabajo tú no comes", los manifestantes han mostrado su frustación contra las restricciones a la restauración de las islas. En una de las pancartas, se podía leer: "Gobierno dimisión, si yo no trabajo tú no cobras". A partir de mañana los bares y restaurantes de Mallorca podrán abrir sus terrazas hasta las 17:00 con un 50% de su aforo.

Una manifestación en la que ha participado un grupo reducido de falangistas, con la bandera del águila y cantando el cara al sol.