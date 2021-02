El director general de Sanitas Seguros, Javier Ibáñez, apuesta por seguir avanzando en la medicina digital en un año en el que la videoconsulta ha experimentado un fuerte crecimiento con la irrupción de la pandemia.

¿Cuáles son los principales retos que asume como nuevo director general de Sanitas?

Asumo la dirección de Sanitas Seguros con la intención de continuar dando pasos en medicina digital. 2020 ha sido el año en el que se ha consolidado el uso de la videoconsulta, que ha visto un crecimiento exponencial. En este sentido, Sanitas puso a disposición de todos sus clientes la videoconsulta para que pudieran seguir cuidando de su salud a pesar del confinamiento. Durante todo el año hemos realizado más de 640.000, esto es 15 veces más en el año anterior. Sanitas puso en marcha este servicio en 2016, ahora que vemos cómo se consolida queremos seguir avanzando en las ventajas que la digitalización puede ofrecer a la gestión de la salud. Por eso el pasado año lanzamos BluaU que incluye la monitorización de distintas patologías, programas preventivos de salud, medición de constantes vitales a través de biomarcadores faciales, etc. Por poner un ejemplo, una persona que padezca una cardiopatía, gracias a BluaU estará controlado de forma permanente por sus médicos. La información sobre las constantes de salud que un wearable como, por ejemplo, un reloj digital transmite al equipo médico de Sanitas permite a los profesionales tomar decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento basadas en datos. De este modo, se adapta la medicación o las recomendaciones médicas a la realidad ajustada de cada paciente. Otra de las novedades es la medición de constantes vitales por imagen facial. El cliente puede medir datos tales como la frecuencia cardiaca y respiratoria o la presión arterial, datos que podrán compartir con su médico y que éste podrá valorar para determinar su estado de salud. El asegurado, ante cualquier duda, podrá consultar con un médico de forma inmediata gracias al servicio de videoconsulta. Este servicio cuenta con más de 3.100 médicos de todas las especialidades del cuadro médico de Sanitas.

¿Cómo valora la irrupción de la medicina digital?

La irrupción de la medicina digital se ha visto muy condicionada por la pandemia. El estado de alarma provocado por la crisis de la covid-19 ha modificado los hábitos de la sociedad en todos los ámbitos. El sector sanitario ha sido uno de los más afectados y que mayor transformación ha vivido. Como decía antes, la videoconsulta es ya algo a lo que nadie va a renunciar. Nuestro trabajo desde Sanitas es continuar evolucionando para hacer su vida y la gestión de su salud mucho más fácil. En este sentido, trabajamos mucho las ventajas que la digitalización ofrece a aspectos como la prevención en salud. Como bien sabemos, gran parte de las enfermedades más comunes de la sociedad occidental responden a comportamientos relacionados con los hábitos de vida. Si se adoptan hábitos saludables, se reduce el riesgo de que aparezcan patologías como las cardiacas, respiratorias o el cáncer. Por ello, otra de nuestras innovaciones es, precisamente, la creación de un sistema personalizado de retos, consejos y recomendaciones supervisado por un equipo de medicina preventiva. Todo esto se une a los programas digitales con los que ya contábamos en Sanitas, programas personalizados de nutrición y entrenamiento personal para hábitos de vida más saludable, programa de embarazo para seguir a la mujer en una de las etapas más importantes, programa de niño sano que permite a las madres contar con un enfermero pediátrico que siga la evolución del pequeño en los primeros años, etc. En definitiva, queremos acompañar a las personas en todos los momentos de su vida, estando a su lado y gestionando su salud de la manera más cómoda para cada uno. Por otro lado, no debemos olvidar la importancia del bienestar emocional el cual se ha visto resentido durante la pandemia. Por ello, durante 2020 también lanzamos “Mente Sana”, un producto exclusivo que se centra en el alto impacto positivo que produce en las personas conocer, entender, cuidar la mente y gestionar las emociones. Se trata de un complemento novedoso en el mercado que conecta a nuestros asegurados con un equipo de psicólogos especializados, con múltiples programas diseñados para acompañarlos en las distintas etapas de su vida, y con coberturas exclusivas para complementar el cuidado de su bienestar emocional.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la contratación de seguros? ¿Han cambiado los hábitos de consumo de este tipo de productos debido a la nueva situación sanitaria?

El contexto actual generado por la covid ha puesto de relieve la importancia del cuidado de la salud, no sólo cuando tenemos un problema, sino también en lo que respecta a la prevención o a la atención a través de todos los canales disponibles, como los digitales. En este sentido, el seguro de salud ha demostrado su fortaleza. Creemos que esta crisis sanitaria va a provocar una fuerte demanda social por disponer de recursos sanitarios de la más alta calidad, tanto públicos como también privados. No hemos de olvidar que las empresas privadas formamos parte del sistema sanitario del país y que hemos sido parte del esfuerzo colectivo en la gestión de la crisis desde la primera línea, como no podía ser de otra manera. Destacaría también, como comentaba anteriormente, la demanda relacionada con la salud emocional. El confinamiento ha tenido fuertes consecuencias en el bienestar emocional de la población, en un contexto en el que la población cada vez está más concienciada de la importancia de cuidar también nuestra mente, la salud emocional será un aspecto en el que centrar muchos de nuestros esfuerzos.

¿Qué tipos de seguros son los más demandados? ¿Cuáles serían sus recomendaciones?

Debido a la situación producida por la covid-19 se ha visto un incremento en la demanda del seguro de salud privado en general, es decir, el seguro privado se ha visto reforzado durante la pandemia. Se han valorado mucho los servicios digitales, en los que Sanitas ha hecho una fuerte apuesta invirtiendo en nuevas capacidades digitales posicionándonos una vez más en líderes en el mercado de la digitalización. En concreto ha habido un incremento considerable en la contratación de productos básicos, ya que es una manera de acceder a la sanidad privada y a los servicios digitales a una prima ajustada. En Sanitas seguiremos trabajando en ofrecer seguros adaptados a las necesidades de cada cliente para poder responder de la mejor manera a sus problemas de salud y facilitar así la gestión de su salud.