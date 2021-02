En el muro del maratón covid

El Govern de les Illes Balears quiso rendir homenaje al esfuerzo de los ciudadanos tras casi un año de pandemia a través de un spot llamado «El muro de los 30 kilómetros». Esta expresión hace referencia al instante de un maratón en el cual los deportistas se sienten incapaces de seguir, cuando aparece el bajón anímico y tienen más ganas de detenerse que de continuar. El punto donde aparece esta sensación varía según el atleta y la distancia de la carrera. Un paralelismo con la fatiga que ha provocado la covid entre los ciudadanos de las islas.

Este vídeo de superación, que se ha publicado con motivo del día de les Illes Balears, el próximo 1 de marzo, está protagonizado por cinco campeones baleares en carreras de larga distancia. En él aparecen Tòfol Castanyer, campeón del mundo de trail; Sebastiana Llabrés, campeona de España de media maratón; Marc Tur, campeón de España de 50 km marcha; Bel Calero, subcampeona de España de trail, y Vanesa Ruiz, campeona de ultratrail. Un spot en el que se puede observar a estos deportistas comparando el muro del kilómetro 30 y sus experiencias profesionales con el cansancio y el hartazgo de la población respecto a la covid. «Llevamos un año sin poder demostrar nada de afecto a nadie. Creo que a la gente esto ya le pesa», afirma Vanesa Ruiz durante el vídeo. Asimismo, el director general de comunicación del Govern, Álvaro Gil, indicó que «quién mejor que ellos, campeones del mundo, para explicar de primera mano cómo gestionan el cansancio y la desmotivación que surge en este momento en el que no ves la meta».

Además, el propio director de comunicación quiso lanzar un mensaje de ánimo: «Ahora que ya hemos pasado el kilómetro 30 de la pandemia, el mensaje que se debe transmitir es claro, toca seguir adelante y no abandonar. Parece que esto no acaba nunca pero se acabará». Finalmente, Álvaro Gil quiso destacar la importancia que tienen el spot y su mensaje: «la constancia, seguir unas rutinas, mantener una actitud positiva durante la carrera, y no obsesionarse con la llegada a meta porque la distancia es larga».