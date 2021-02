Mercedes Garrido: «Volvería a rescatar el túnel de Sóller, fue una buena decisión»

Consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad. Francina Armengol ha apostado por la eficacia en la gestión al encargar a Mercedes Garrido (Felanitx, 1974) la coordinación del Ejecutivo autonómico tras la remodelación. A la abogada ‘felanitxera’ le avala su capacidad de negociación y de pacto durante la pasada legislatura en el Consell

¿Cuáles son los retos inmediatos que debe afrontar desde su superdepartamento?

El reto más inminente es la gestión de la pandemia. En esta Conselleria nos corresponde la coordinación dentro del Govern, de los grupos parlamentarios y con el resto de instituciones. Como mujer, tengo sobre la mesa impulsar la igualdad. Estaría satisfecha si cuando salga de aquí pudieran decir que he mejorado la vida a las mujeres que se ven afectadas por la falta de igualdad.

Antes de otras cuestiones le tengo que preguntar si volvería a rescatar el túnel de Sóller después de que la Justicia haya tumbado el rescate.

Sí, no lo puedo decir más claro. Respeto la sentencia, hay separación de poderes y yo soy de las que creo en ello, pero no la comparto para nada. En un punto afirma que no había interés general para el rescate pero sí existía este interés general para construir el túnel mediante una concesión. Yo lo que creo es que cuando se construyó había un interés de un cohecho que por sentencia se certificó que se produjo el delito. No se pudo condenar a nadie, ya que había prescrito, pero la sentencia dejó claro que existió cohecho, precisamente en la fórmula de gestión del túnel mediante una concesión.

¿Teme que el túnel de Sóller y la carretera de Campos a Llucmajor, que usted impulsó en el Consell, le persigan en esta legislatura en el Govern?

En política lo importante es la coherencia. Yo continúo defendiendo que el rescate del túnel fue una buena decisión, ya que se tomó en un momento en el que económicamente se podía y el pago del rescate no afectó a ninguna de las políticas del Consell. La carretera de Campos también fue una buena decisión en cuanto a la conectividad de toda la zona sur de Mallorca. Todas las políticas tienen contestación. Pronto mucha gente comprenderá que se trata de una infraestructura comedida y nada exagerada.

¿Qué encargo le dio Armengol al nombrarla?

Que necesitamos superar la crisis sanitaria, económica, social y que precisaba una coordinación de todas las acciones que se están llevando a cabo.

Usted realizó un máster de pactos en el Consell. ¿La han nombrado para controlar los desmarques de Més y Podemos?

Esta labor nadie la pueda realizar, ni tampoco es mi cometido. Somos un pacto de tres partidos y la diversidad de opinión dentro del Govern es evidente y debe existir. Si pensáramos igual seríamos del mismo partido, pero entre el PSIB, Més y Podemos al final las diferencias son de matices. No he venido a controlarlos, vengo a trabajar con ellos.

¿La exconsellera Isabel Castro será una viceconsellera en su departamento?

Isabel Castro es mi mano derecha. Es esencial poder contar con ella. Conoce a la perfección esta Conselleria y cuenta con un bagaje que nos ayudará mucho.

¿Cómo piensa afrontar el conflicto de la congelación salarial del 2% a los funcionarios?

Es público y notorio que se congeló la subida del 2% y el tema está en manos de la Justicia. Hay un sindicato que ha presentado un recurso y deberemos esperar. De todas formas, se está negociando con los sindicatos un acuerdo marco de legislatura que, además de la subida salarial, también aborde aspectos como son los concursos de traslados.

¿Los políticos tendrían que bajarse el sueldo como gesto ante la ciudadanía que vive momentos muy difíciles?

Los políticos tenemos el sueldo congelado como los funcionarios. Creo que hay que alejarse de los posicionamientos que abogan por políticos sin cobrar y a tiempo parcial. Se les debe pagar lo que merecen cobrar y es la clase política la que impulsa las acciones que transforman nuestra sociedad. El verdadero gesto del Govern es lo mucho que trabaja para salir de esta crisis.

Ha recuperado a sus fieles del Consell (Xisco Miralles, Miquel Àngel Coll o Carmen Palomino) que junto a usted fueron arrinconados con la llegada de Catalina Cladera.

Si que es cierto que nos hemos vuelto a reunir el equipo del Consell. Me siento muy cómoda con ellos, ya que los conozco y son de la máxima confianza. Sin embargo, no creo que nadie fuera arrinconado. Yo fui en las listas del Parlament y Miralles, Palomino y Coll han sido directores generales. Las dinámicas de partido van por otra vía y son distintas de las que la gente o los periodistas podáis pensar.

¿Mercedes Garrido optará a repetir como secretaria general de los socialistas de Mallorca?

Mercedes Garrido hará lo que ha hecho siempre y es estar allí donde me requiera el partido. Estamos en el momento de la historia de Balears donde los socialistas gestionan más instituciones y con una situación difícil. Nuestra gente merece un reconocimiento y consolidar liderazgos

¿Catalina Cladera será la sucesora de Francina Armengol?

A Armengol le queda todavía mucha guerra por dar en política. El liderazgo de Francina no puede ser más claro y consolidado.

Se estrena con el recurso de inconstitucionalidad de Més, El Pi, PP y Cs contra Pedro Sánchez por el factor de insularidad del REB. ¿Ha intentado negociar su retirada?

Puedo entender el posicionamiento de El Pi o Més, ya que forma parte de su ideario nacionalista, pero el PP y Ciudadanos apoyan este recurso para hacer daño al Govern y al Gobierno de España. La gente debe saber que si prospera este recurso, cosa que no creo, se pueden paralizar la compra de vacunas, el pago de los ERTE, los convenios de vivienda o de tren de Balears. El recurso va contra la ley de Presupuestos Generales del Estado y si prospera, todas la cuentas del Gobierno que son buenas para Balears puede nquedar paralizadas. Si han existido negociaciones con Més, pero ellos tienen visiones distintas de cómo se debe afrontar el tema de la financiación con España.

¿Habrá internalización de informativos en IB3?

Es una cuestión que está judializada y en estos momentos la ley no lo permite. El pecado capital de IB3 fue que el PP la creó mediante subcontratas. Lo que puedo decir es que los trabajadores verán pronto incrementado su sueldo un 10% por la aportación de dos millones del Govern. Además, IB3 es de los pocos medios de Balears donde no ha habido recortes.