Los responsables del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en la legislatura 2011-15 tuvieron conocimiento de casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual. Al menos así lo aseguraron ayer durante la Comisión Política que trata de arrojar luz sobre este escándalo y que protagonizó Catalina Cirer, presidenta de la institución durante aquella etapa. Actualmente consellera del Consell en la oposición con el PP, Cirer reprochó a los miembros de la Comisión que hayan puesto el retrovisor para esclarecer unos hechos que han trascendido esta legislatura.

«A veces veo muchos esfuerzos por repartir culpas. Cuando tienes las suerte de que los ciudadanos te han elegido para gestionar, tendrás oportunidades para colgarte muchas medallas, pero también tendrás momentos difíciles y la grandeza está en afrontarlo y encontrar la solución. En este caso siento que se está buscando echar la culpa en otras espaldas», indicó Cirer a preguntas de los miembros de la Comisión Política que el PP rechaza al considerar que no investigará a fondo lo sucedido. Cirer explicó que ella había decidido comparecer «por lealtad institucional» y con el apoyo de su partido.

La expresidenta del IMAS recordó que «en este momento siguen existiendo casos», por lo que concluyó: «Entiendo que no se están poniendo los medios que tocan para solucionarlo. Si ahora el IMAS tiene más recursos que antes, el problema detectado desde hace un año y los casos se repiten, es que algo no se está haciendo bien», criticó Cirer durante la segunda sesión abierta a los medios de comunicación —la primera se remontó a la legislatura 2007-2011—.

Cirer indicó que aquellos años no tuvo conocimiento de ningún caso de explotación sexual, ni en los centros tutelados del IMAS ni en Mallorca. «No hubo ninguna llamada de atención por parte de los técnicos sobre esta problemática», subrayó, al tiempo que indicó que las fugas de menores «se daban con asiduidad, pero en parámetros de normalidad».

También comparecieron Teresa Martorell, coordinadora del Área de Menores, Familia e Igualdad del IMAS durante aquella legislatura; y Antoni Mesquida, vicepresidente del IMAS entre 2011 y 2012. Ambos negaron haber tenido conocimiento de casos de explotación sexual.

Podemos: «El PP no investigó»

«Es un escándalo que durante la época del PP no se detectara ni un solo caso. No entendemos que no se preocuparan por investigarlo y más cuando está demostrado que existía explotación de menores en Mallorca», indicó Ribot, representante de Podemos en la Comisión.

Informe

Parte de la sesión de la Comisión Política del IMAS celebrada ayer estuvo protagonizada por un informe de la Unitat de Valoració d l’Abús Sexual Infantil (UVASI) que recoge hasta catorce casos de menores víctimas de explotación sexual en Mallorca durante la legislatura 2011-2015, cuando Catalina Cirer estuvo al frente del IMAS. El documento valora estos casos como «prostitución y corrupción de menores», aunque no especifica si ocurrieron en centros dependientes del IMAS.

«No tenía conocimiento de estas valoraciones y no sé si corresponden con menores tutelados», indicó la actual consellera del Consell con el PP, al tiempo que se remitió a las memorias del IMAS de la época en las que «se recogían muchos casos de abusos sexuales y de negligencia por parte de los padres, pero ninguno de explotación sexual». En todo caso, Cirer matizó que, el hecho de desconocerlos, no significa que no existieran.