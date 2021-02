El próximo martes volverá a votarse ya el recurso para llevar a Pedro Sánchez al Constitucional por el incumplimiento del Régimen Especial (REB). Pese a que el frente de PP, Ciudadanos, Més y El Pi, que han vuelto a presentar la iniciativa después de que no saliera adelante en primera votación por la ausencia de dos diputados, daba por hecho que la falta de unanimidad impediría que volviera a debatirse antes del próximo día 8, PSOE y Podemos, que volverán a votar en contra de la iniciativa, aceptaron ayer en la junta de portavoces incluirlo en el orden del día, facilitando así que se vote ya el martes día 2.

«Lo hemos aceptado por una cuestión de democracia», explicó el portavoz adjunto de Podemos, Alejandro López. «Aunque nuestra formación mantendrá su postura y votará en contra, no queríamos bloquear la iniciativa, como sí hace la derecha cuando gobierna. Al ver que la iniciativa tiene el apoyo de la mayoría, es una cuestión de democracia», sostuvo el portavoz del partido izquierdista. «Hemos aceptado la propuesta de que se vote en el próximo pleno, pero mantenemos nuestros argumentos», explicó por su parte la portavoz del PSOE, Pilar Costa. «Necesitamos una negociación política y pensamos que la vía judicial no nos ayuda, al contrario, ya que no reforzará la capacidad negociadora del Govern», insistió.

«Que todo el mundo esté»

«Teníamos nuestras dudas, pero lo hemos pedido y ha habido unanimidad», celebró la portavoz de El Pi, Lina Pons, que recordó que el plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad a los presupuestos del Gobierno por dejar la inversión en Balears debajo de la media pese al REB, acaba el día 30 de marzo. «Rogamos que todo el mundo esté y que el que no pueda venir que vote telemáticamente», defendió la regionalista.

También el portavoz de Més per Menorca, Pep Castells, aplaudió el gesto: «Es digno mencionarlo». «Nos parece lógico no demorar más este tema, cuando tiene los votos necesarios», compartió el líder del PP, Biel Company.

Si esta vez no faltan diputados, el recurso contra Sánchez por el REB se aprobará con los votos de la mayoría de PP, Cs, Més y El Pi.