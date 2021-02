Miquel Company: «Balears tiene un plan con proyectos por más de 5.000 millones para captar fondos europeos»

Puede pasar a la historia como el conseller del Govern que logró atraer millones de euros a Balears o no conseguirlo y que no se lo perdonen jamás.

Ser conseller ya es suficiente presión. Mi trabajo ahora es coordinar equipos para aprovechar la oportunidad que nos dan los fondos europeos. Necesitamos equipos y visión estratégica para generar proyectos que transformen la economía de Balears.

Habla de equipos. En el suyo estarán Tonina Alomar, Félix Pablo Pindado y Joan Carrió. Lo mejor de cada casa. ¿Los ha pedido usted o le ha hecho el equipo la presidenta Armengol?

Tonina es una excelente profesional, Félix Pablo ha conseguido cifras de ejecución de fondos europeos espectaculares y Joan es un profesional extraordinario. Todos los nombres se pusieron sobre la mesa y se consideró que reunían las características necesarias, eran lo mejor de cada casa, como bien dice. Para mí es indiferente si los he escogido yo o no.

¿Con esta Conselleria son suficientes los recursos para absorber los fondos que lleguen y que no acaben perdiéndose por falta de ejecución o en gasto corriente como otras ocasiones?

La emergencia que tenemos hace necesarios tener los mecanismos para que la gestión de estos fondos sea lo más ágil posible. Con una caída del PIB del 27% no podemos funcionar como se ha funcionado hasta ahora, aunque aquí en ejecución de fondos europeos se ha llegado a un 80%.

El País Vasco ha presentado su Corredor del Hidrógeno, con 78 empresas y entidades y 34 proyectos para generar 8.000 empleos. La competencia para el reparto de fondos viene fuerte.

Sí, no todas, pero algunas comunidades ya están haciendo su trabajo. Balears también ha trabajado estos meses y ya tiene proyectos por valor de más de 5.000 millones de euros en el plan que ha presentado a los ministerios. Evidentemente no cabrán todos. Balears tiene claro que quiere ir hacia la diversificación, la transición ecológica o la investigación. Hay comunidades que serán competencia, pero con nuestro plan seremos de los principales competidores. Además, somos quien más ha sufrido esta crisis.

Armengol cogió el guante de la ‘Commonwealth’ Mediterránea del presidente Ximo Puig y planteó la posibilidad proyectos compartidos. ¿Los veremos?

Es la intención. Balears tiene retos que logísticamente dependen de la península y nos va bien tener comunidades aliadas. Hay que trabajar y ver si tenemos proyectos que beneficien a ambas.

Para Balears, el Govern ha hablado de un Polo Biomédico y de un Polo de Investigación Marina.

Ahora recopilamos la información de conselleries, de los consells y ayuntamientos y también del sector privado. Estamos en el momento de evaluar todo el portofolio de proyectos. Balears presentará un gran plan de reactivación económica vinculado a los fondos europeos. No es el momento de enredar demasiado porque tiempo no queda mucho. Queda un mes y medio intenso.

Entonces, ¿los proyectos contarán con empresas privadas?

Sin duda. Europa marca que hay que priorizar los proyectos de colaboración público-privada. Con esto no quiero decir que se apoyen proyectos privados si van en contra del interés general. Sí aquellos en que se pueda ir de la mano y vayan en línea con transformar la economía de Balears.

Meliá, Barceló, Iberostar y RIU trabajan para obtener 2.000 millones para reconvertir zonas maduras, como Magaluf. El Govern habla de diversificación y con esto hablamos de turismo.

Déjame que no entre a valorar el proyecto, pero sí la idea. La diversificación es una prioridad para el Govern, pero esto no significa abandonar el sector turístico. Bienvenidos sean los proyectos privados que quieran ayuda para transformar sus sectores.

El tranvía al aeropuerto y a Son Espases suena más a macroproyecto de hace años que a un proyecto de fondos europeos.

Quiero ser muy respetuoso con los proyectos de las conselleries. Habrá que evaluarlo, pero uno de los objetivos es el fomento de la movilidad eléctrica. No sé si será o no será, pero cumple con los objetivos que marca Europa.

Por el tema de la investigación, la Universidad encaja. ¿Pero qué tiene que ver Cultura?

La Cultura durante la pandemia ha sido clave, un tema de supervivencia. Debe ser uno de los sectores impulsores de la diversificación, a nivel de industria cultural y audiovisual. Debe ir vinculada a los proyectos estratégicos.

Se ha dicho que la presidenta le ha hecho conseller para promocionarlo políticamente. ¿Le veremos de cartel electoral a alguna institución en 2023?

Mi respeto profundo al PSOE del que formo parte, pero ahora mi misión es ser conseller para los retos que tenemos por delante. Lo que pase en un futuro ahora no tiene importancia. Sinceramente, ni me lo he planteado.