La portavoz parlamentaria adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, consideró «muy importante» que las políticas de vivienda estén en el centro del debate de España en los próximos meses y exigió que «la futura ley de vivienda deje de favorecer a la especulación y a los fondos buitres».

Según informó Sans este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, «las políticas de vivienda son un eje primordial en la hoja de ruta de Podemos. Por ello, se considera que las políticas de vivienda deberían estar en el gran debate de los próximos meses en España». «Es muy importante que la futura Ley de Vivienda deje de favorecer a la especulación y a los fondos buitres», añadió.

En esta línea, consideró que «lo que hace falta es legislar para conseguir regular los precios del alquiler, para facilitar la compra pública de vivienda y, sobre todo, que los grandes tenedores pongan a disposición sus pisos vacíos».

«No puede volver a pasar lo que ha ocurrido en esta comunidad autónoma. No es aceptable que hayan desaparecido 700 viviendas de grandes tenedores que se habían puesto a disposición de alquiler social y que ahora ya no están. Aquí se ha perdido una gran oportunidad y esto no puede volver a ocurrir», enfatizó.

Con respecto a la próxima llegada de los Fondos Europeos a Balears, destacó que es importante que estos se destinen a la «diversificación económica» del archipiélago, y advirtió que «lo que no puede ocurrir es que, como sucedió en la anterior crisis, una pequeña minoría se enriquezca a costa de la misma».