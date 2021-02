La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha vuelto a defender hoy la vacunación de hasta seis dirigentes del IB-Salut y del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell el día 27 de diciembre, jornada en que llegaron las primeras dosis de la vacuna a Balears. A preguntas de la diputada de Vox, Idoia Ribas, la presidenta del Govern ha reiterado que “nadie se ha vacunado por ser un cargo público, lo ha hecho por su trabajo como sanitario y sociosanitario”.

La presidenta ha incidido en las explicaciones que realizó la consellera de Salud, Patricia Gómez, a principios de febrero, donde relató que estos cargos se vacunaron debido a que sobraron dosis y para que no se tuvieran que tirar. Gómez reconoció que estos dirigentes no les tocaba ser vacunados ese día. “Unas semanas después”, aseveró Gómez. No obstante, la presidenta del Govern mantiene que no se han saltado el protocolo de vacunación.

La diputada Ribas acusó al Govern de falta de “indignidad y vegüenza” y la presidenta del Govern le recriminó sus palabras: “Los insultos son propios de su talante y no invente conspiraciones extrañas, nadie se ha vacunado en nuestra comunidad autónoma por ser un cargo público”.