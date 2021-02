Un 26,2% de los centros educativos públicos de Balears tienen problemas con el sistema de calefacción o bien no les funciona en absoluto, según una encuesta realizada por el STEI Intersindical, que denuncia que más de una cuarta parte de los centros pasa frío.

El sindicato ha realizado un sondeo entre los centros educativos públicos sobre su situación en inversión en infraestructuras y calefacción, climatización, ventilación forzada e instalación de medidores de CO2. Han participado 107 centros educativos, entre CEIP, IES, CIPF y otras tipologías, con una representación proporcional de las cuatro islas.

Respecto a los sistemas de calefacción, un 26,2% de los centros participantes tienen problemas con el sistema de calefacción o no les funciona nunca, porcentaje que coincide con el de los centros donde pasan frío en algún momento durante las estaciones de otoño e invierno, independientemente de la pandemia de covid.

Los sistemas de calefacción funcionan en el 73,8% de los centros, en el 7,5% no funcionan, y en el 18,7% a veces no funcionan. Además, un 5,6% de los 107 centros que han respondido, no tienen ningún sistema para calentar las aulas. De los que sí tienen sistemas de calefacción, un 29,9% no dispone de partida presupuestaria específica para su mantenimiento.