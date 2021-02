La figura de la mujer y de su derecho a la igualdad laboral y salarial será homenajeada por la organización social ONCE. Y al mismo tiempo también se rinde un homenaje a las figuras del pagés y la pagesa, personajes típicos de Balears que quedaron inmortalizados mediante dos figuras elaboradas por la escultora Remigia Caubet.

El grupo social presentó ayer en Palma tres cupones. El primero se refiere a la fecha, el próximo lunes, en la que se conmemora el Día de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. También se dedicará otro cupón el día 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El tercer cupón, dedicado a la figura de las personas que se dedican a la agricultura en Balears, se sorteará el próximo día 1 de marzo.

Estos tres cupones fueron presentados ayer por José Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Balears y por María del Carmen Soler, presidenta del Consejo Territoral de esta organización. Ambos se entrevistaron con la presidenta Catalina Cladera y con el alcalde de sa Pobla, Llorenç Gelabert, para presentar el cupón dedicado a la agricultura. Más tarde también visitaron la conselleria de Presidència y se entrevistaron con la consellera Mercedes Garrido y con la directora del Institut balear de la Dona, Maria Durán.

La presidenta territorial destacó que la ONCE quiere terminar con la brecha salarial por género y por discapacidad. En estos momentos para la organización están trabajando 31.000 mujeres en todo el país. El sueldo que reciben es igual que el que cobran los hombres.

El delegado territorial de la organización destacó que el trabajo que realiza la ONCE no sería posible sin el apoyo de la sociedad, mediante la compra del cupón. Recordó que la organización es el cuarto empleador no público de España y que solo en Balears hay más de mil personas trabajando para la ONCE. Los responsables de la organización aseguran que se cumplen los criterios de paridad a la hora de contratar a trabajadores. Además, la mayor parte de los empleados sufre algún tipo de discapacidad.