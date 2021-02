Los Bombers de Mallorca, a través del sindicato STEI, denunciaron este jueves en un comunicado que la nueva oferta pública que se está confeccionando no contempla la entrada de personal de refuerzo sino que las plazas son «de reposición».

El sindicato indica que en las últimas oposiciones entraron 60 personas que recibieron la formación correspondiente y que actualmente están trabajando y dando servicio a la población en diferentes parques de Bombers, pero que aún existe personal que habiendo aprobado este ultimo concurso-oposición está en un listado de espera para ser formados para acceder al Cuerpo. En el Pleno del Consell, informa STEI, hubo un compromiso verbal de realizar estas formaciones «si era necesario», sin embargo, la confección de la nueva oferta pública para 26 plazas es para «reposición, es decir, no de nueva creación», asegura, y remarca que esto quiere decir que «no entrará más personal del actual y seguirá sin garantizarse el servicio esencial».

Las próximas oposiciones, declara el sindicato, «parece que no tienen en cuenta las carencias estructurales de personal» porque cubrirá el servicio «mediante horas extra y no con incorporaciones». Incide en este sentido en que la falta de refuerzo «muy urgente y preocupante» en el Cuerpo conlleva un excedente de horas extras en todas las categorías y un desgaste muy elevado. Piden por ello que se realice una nueva convocatoria de formación para el acceso al Servicio de Bombers para el personal que superó las últimas oposiciones y no una convocatoria de oferta pública ya que esta «supone un coste muy elevado, un riesgo inasumible en estado de pandemia y una gran incertidumbre respecto a la participación y condiciones de acceso a la función publica del proceso selectivo".