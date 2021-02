Tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud con el Ministerio de Sanidad y las demás comunidades, la consellera de Salud, Patricia Gómez, aseguró que considera una «excelente» noticia la decisión de que, después de la aplicación de las vacunas de ARN mensajero (las de Pfizer y Moderna) al colectivo de mayores de 80 años, se vacunará por grupos de edad, de manera que el siguiente grupo será de 79 a 70 años y luego el de personas de 69 a 60, y con las vacunas de AstraZeneca, a la población en general, de entre 45 y 50 años.

«Es buena decisión porque permitirá, cuando lleguen más vacunas, hacer una aplicación más rápida y masiva a la población que si se hace por grupos diana, ya que por edad es mucho más sencillo y fácil de calcular por parte del Ministerio la entrega de dosis. Es una excelente noticia», dijo.

En relación con la vacunación, la consellera de Salud explicó que el ministerio prevé que aumente la llegada de vacunas en marzo y sobre todo a partir de abril. Ahora llegan a Balears unas 7.000 cada semana, en la primera semana de marzo serán 9.000 y el resto de las semanas de marzo solo de Pfizer llegarán 10.000. «Si de Pfizer pasamos de unas 28.000 a 51.000 en el mes de marzo que es una ampliación importante», aseguró y detalló que la Conselleria prepara dispositivos para poder realizar vacunación masiva en cuanto sea posible. Además, puntualizó que en Son Dureta vacunan en la actualidad cuatro líneas, que pueden ser hasta 10, y que se está preparando poder vacunar en el Germans Escales.

Esta misma semana comenzó la vacunación de los colectivos 3A, personal sanitario no vinculado a pacientes covid; y 3B, personas de servicios sociales como centros de día, trabajadores familiares de los ayuntamientos, y el fin de semana se empezará con farmacias comunitarias mientras sigue el grupo 4, de grandes dependientes y un cuidador por dependiente, sea o no profesional.

La vacunación continuará con el grupo 5 que son los mayores de 80 años que principalmente acudirán a centros de salud y el 6 serían policías y docentes, para quienes ya se habilitarán dispositivos. «Intentaríamos hacerlo de manera simultánea para ir avanzando», añadió la consellera.

Un 88-90% de dosis puestas

Alcanzar el 70% de población inmunizada dependerá «del ritmo de producción» de vacunas, según Gómez. «Nosotros capacidad de vacunar al 70% de la población, la tenemos, a medida que vayan llegando vacunas». «Estamos al 88-90% de dosis entregadas y puestas, ponemos lo que nos llega, con la prudencia de tener siempre unas 200 vacunas para poder poner las segundas dosis por si no llegan lunes o martes como está previsto, que ya nos ha pasado», precisó. Acerca de la fecha prevista para iniciar la vacunación masiva, aseguró que «preparamos los dispositivos y vacunaremos con todas las vacunas que lleguen, no perderemos ni un segundo».

El PP espera que Armengol vuelva con más vacunas

«Quiero pensar que lo del secretario de estado es puro teatro y un juego político y que mañana [por hoy] el anuncio lo hará Armengol, si no sería gravísimo, un fiasco», pronunció ayer el líder del PP balear, Biel Company, en respuesta a las palabras del secretario de Estado ante la UE, Juan González Barba, de que no se contemplaba priorizar a las comunidades turísticas para que lleguen más vacunas. «Somos la comunidad que menos vacunas ha recibido», criticó ayer Company, confiando en que las reuniones de la presidenta del Govern en Madrid «no sean una gira turística con anuncios que luego quedan en nada de nada». También desde El Pi, Lina Pons criticó que «el secretario de Estado dijera que ni se ha debatido» y pidió a Armengol «que haga que se debata». Por su parte, desde Més per Menorca, Pep Castells, vinculó la gira de la presidenta con el recurso por el REB: «Nosotros diferimos de esta estrategia de compadreo que no da resultados».