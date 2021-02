El anunció del presidente nacional del PP, Pablo Casado, de vender la icónica sede de los populares de la calle Génova de Madrid, cogió por sorpresa al PP balear. El líder del partido en las islas, Biel Company, reconocía ayer que el anuncio le sorprendió y que a falta de conversar con Casado atribuye la venta a cuestiones económicas. «Si es para encarar mejor el futuro, me parece bien», valoró el líder del PP en Balears.

«La verdad es que nos sorprendió, estábamos siguiendo el comité cuando lo escuchamos pero no acabamos de entender muy bien la razón», explicó ayer en declaraciones a este diario Biel Company, que no obstante, lo atribuye por ahora a «razones económicas». «Nosotros también tenemos nuestra sede en venta», recordó en alusión a la venta de la sede de los populares de las islas en la calle Palau Reial de Palma, «y en nuestro caso es por razones económicas», explicó el popular.

«Esta semana todavía no he podido hablar con Pablo [Casado], así que no he hablado con él del tema», relató, mostrando sus dudas de que la venta tenga que ver con las declaraciones del extesorero del partido Luis Bárcenas ante el juez. «Se han mezclado muchas cosas», valoró.

«Si es por el pasado no lo sé, si es para encarar mejor el futuro, me parece muy bien», concluyó el líder de los populares: «Siempre he confiado en el criterio del presidente y de Teodoro García Egea y ahora no será una excepción», tuiteó más tarde Company.